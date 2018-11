Pop + urbano = al match perfecto

El próximo jueves 29 de noviembre a las 19:00 horas en el Auditorio Telmex se realizará “El Evento 40” que organiza la estación de radio Los 40 Gdl. Previamente se anunció a CD9 como uno de los invitados especiales, ahora en exclusiva, compartimos a los segundos destapados de este mega concierto que hará vibrar al por mayor al público, se trata de Danna Paola y Mario Bautista, quienes ofrecerán sus sonidos pop y urbanos luego de un tiempo de no presentarse en Guadalajara.

Para Mario la oportunidad de volver a conectar con el público tapatío será única, comparte en entrevista que Guadalajara es su segunda casa:

“Ya llevaba ratito que no cantaba en Guadalajara y estoy muy emocionado de pararme en tierras tapatías, muy feliz de que sea el 29 y en el Auditorio Telmex. Siempre ha sido algo épico (estar en la ciudad), yo llevo a Guadalajara tatuada en la piel, ahí fue donde di mi primer concierto de toda la vida, en Teatro Diana, y la verdad es que es algo increíble el amor y la buena energía que se respira en la ciudad, cómo las niñas van al aeropuerto o al hotel, toda la gente en general, estoy muy contento de todo lo que pasa con mi proyecto y con mi música”.

Ahora mismo está muy fuerte en plataformas digitales y estaciones de radio, el tema “Baby Girl” donde colabora Mario con Lalo Ebratt, y el cantante se dice muy emocionado de la buena respuesta que ha tenido este sencillo que se acerca a los 30 millones de reproducciones en

YouTube a tan solo tres meses de haberse estrenado. Dice Mario que este tema pertenece a un nuevo proyecto discográfico que está preparando donde quiere hacer sonidos de diferentes estilos, como lo ha trabajado desde hace tiempo.

“A Lalo lo contacté por redes sociales, escuché y vi un sencillo de él que se llama ‘Mocca’ y me gustó su flow, lo busqué por Instagram, él se lanza a México y ahí es cuando nace la canción, todo buena energía, buen ambiente y esa canción me hace muy feliz cada que la escucho y veo lo que está pasando con ella”, comparte que a partir de esta canción en Spotify ya llegó a los tres millones de oyentes mensuales. Mario adelanta que cerrará el año visitando otros países como Colombia y preparando la gira que se viene el próximo año.

La nueva Danna Paola

Luego de un tiempo de no hacer música, Danna Paola regresa renovada explorando su lado más sensual y audaz en esta nueva etapa de su carrera. La cantante y actriz lanzó hace unas semanas tres sencillos musicales donde la base es el género urbano. “Final feliz” es la carta de presentación de esta nueva aventura sonora, la canción se publicó hace casi dos meses y ya alcanzó los 16 millones de reproducciones, el tema además forma parte del soundtrack de la serie española “Élite” de la cual ella forma parte y ha despuntado en el mercado europeo como la villana “Lu”.

Las otras dos canciones son “So Good” y “Lo que no sabes”. Danna Paola anteriormente se había apuntalado el hit “Agüita”, canción que hace tres años giró en todos los antros de México y que le dio la transición de niña a mujer. Ahora que está explorando en el mercado de España y que su cara se volvió conocida allá y que de hecho está viviendo entre dicho país y México, expresa Danna que ha sido un reto tener de compañera a la soledad.

“Es muy loco, porque una de las cosas más lindas que me han pasado es eso (vivir con ella misma) y tratar de entender de que no hay que encontrarle el por qué a todo, se trata de vivir la vida, yo soy tan perfeccionista con mis cosas, que a veces tengo que dejar que la vida me lleve para poder ser auténtica. Me descubrí a mí misma en muchas situaciones, escribiendo, compuse muchas canciones, fueron como muchas partes que salieron a relucir a través de un proyecto (“Élite”) y un personaje (como “Lu”) además de la compañía de amigos que hoy llevo en el alma”.

Ahora que vive esta nueva etapa en su carrera, Danna Paola se reconoce como una mujer más madura y entregada. “Me enamoré de la vida, de Madrid, de mí misma, de lo que descubrí de mí, fueron momentos muy duros, pero al mismo tiempo, increíbles y satisfactorios”. Danna regresa muy fuerte en la música, pero también pisando fuerte en la actuación, con roles más humanos, de matices y reales. Esa autenticidad también la expresa en su sensualidad nata con la que conquistará al público tapatío el 29 de noviembre.

¡Participa y asiste a “El Evento 40”!

Tenemos pases cuádruples para ti, participa a través de las redes sociales de EL INFORMADOR y consulta las bases para asistir a este mega concierto.