Pixar confirma ‘Coco 2’, ¿cuándo se estrenará?

Los amantes de Coco tienen motivos para emocionarse: la entrañable película que conquistó corazones en todo el mundo regresará a la pantalla grande con su secuela confirmada, Coco 2.

El anuncio se dio este sábado 30 durante el evento Destination D23, donde Pixar sorprendió al público al revelar que la continuación de la historia de Miguel ya está en desarrollo. La cinta original, inspirada en la riqueza de la cultura mexicana, obtuvo en 2018 dos premios Oscar: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Remember Me.

En aquel año, la productora Darla K. Anderson no daba esperanzas de una secuela, pues consideraba que la historia había cerrado de forma definitiva.

"Todos amamos la historia y es normal que queramos saber más sobre la vida de Miguel, si se convertirá en un gran cantante o qué, pero de momento no hay planes, sólo si tuviéramos un excelente guión podríamos pensarlo, pero definitivamente eso no está planeado", dijo Anderson.

"Coco 2" fue una total sorpresa para los fans, quienes compartieron su emoción en redes sociales.

¿Cuándo llegará "Coco 2"?

Según información de Pixar, la secuela está prevista para estrenarse aproximadamente en 2029. Aún se desconocen detalles sobre la trama, aunque se espera que en los próximos meses se den más noticias al respecto.

La primera película concluye con Miguel celebrando junto a su familia a sus seres queridos fallecidos, incluyendo a su "mamá Coco".

Lee Unkrich y Adrian Molina volverán a dirigir el proyecto, mientras que Mark Nielsen, productor de "Toy Story 4" e "Inside Out 2", se encargará de la producción.

Otros estrenos de Pixar

Entre los próximos lanzamientos de Pixar se encuentran "Los Increíbles 3", programada para 2028, y "Toy Story 5", que llegará en 2026. También se revelaron los primeros detalles de la nueva película original "Hexed", así como el nombre oficial de "Ice Age 6".

El calendario de estrenos indica que "Hoppers", de Daniel Chong, será el primer largometraje en estrenarse, previsto para el 6 de marzo de 2026, seguido por "Toy Story 5", de Andrew Stanton, el 19 de abril del mismo año.

