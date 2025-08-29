Disney+, el servicio de streaming de The Walt Disney Company, sigue fortaleciéndose como una de las opciones preferidas por la audiencia al integrar en un mismo catálogo contenidos de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y las producciones animadas clásicas del estudio.

Con una propuesta que mezcla lanzamientos recientes con títulos emblemáticos, la plataforma renueva cada semana el ranking de las películas más vistas por sus usuarios.

Este ranking refleja no solo la fuerza de los clásicos animados, sino también el éxito de las nuevas propuestas que conectan con distintas generaciones. Con estrenos constantes y un catálogo que apela tanto a la nostalgia como a la novedad, Disney+ se mantiene como uno de los competidores más fuertes dentro del mercado de streaming global.

De acuerdo con el conteo más reciente, el top 10 de esta semana es el siguiente:

Thunderbolts: Los Nuevos Avengers

Un peculiar equipo de antihéroes surge tras caer en una trampa mortal. Deben embarcarse en una peligrosa misión en la que se verán obligados a enfrentarse a los momentos más oscuros de su pasado.

Los Increíbles 2

Mientras llaman a Helen a liderar una campaña para recuperar a los Supers, Bob vive la vida "normal" en casa con Violet, Dash y Jack-Jack, cuyos superpoderes están a punto de ser descubiertos. Sin embargo, un nuevo villano emerge con una trama brillante y peligrosa que amenaza todo. Pero, con Frozono de su lado, ellos podrán con todo.

Alien Earth

Cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico descubrimiento que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta.

Río

Blu es un guacamayo azul, criado en un pequeño pueblo de Minnesota como un ave doméstica. Pero al enterarse de que es la última esperanza para que su especie sobreviva, Blu y su sobreprotectora dueña, Linda, dejarán atrás la comodidad de su hogar siguiendo a un extravagante experto en aves, llamado Tulio, para poder conocer a Perla, una guacamaya de Río de Janeiro.

Los Increíbles

El Sr. Increíble y la Mujer Elástica eran los mejores héroes del mundo. Luego de 15 años, adoptaron identidades nuevas y vidas "normales" con sus tres hijos. Ansiosos por volver a la acción, aprovechan la invitación misteriosa de ir a una isla remota.

Un Viernes de Locos

La Dra. Tess Coleman y su hija Anna tienen una cosa en común: no pueden estar de acuerdo en nada. Pero cuando una noche de viernes, el caos místico cambia las cosas, se despiertan con el problema más grande de todos. Están atrapadas en el cuerpo de la otra. A días de la boda de Tess, es una carrera contra el tiempo para volver las cosas a la normalidad.

UP: Una Aventura de Altura

Carl Fredricksen es un vendedor de globos de 78 años de edad dispuesto a cumplir su sueño: atar miles de globos a su casa y volar a Sudamérica. Sin embargo, descubre demasiado tarde a un joven e inesperado polizón. Lo que en principio será recelo, acabará por tornarse simpatía hacia el muchacho mientras juntos pasan fascinantes aventuras en exóticos lugares.

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole se enfrentan al desafío más abrumador hasta la fecha al defender la Tierra de Galactus y Silver Surfer.

La Era de Hielo

Durante la era de hielo, un solitario mamut lanudo con un trágico pasado se une a un perezoso gracioso y a un tigre dientes de sable calculador en un viaje peligroso para reunir a un niño de un año con su padre cazador.

Hércules

Un legendario hombre, dotado de una fuerza descomunal, combate contra el malvado Hades mientras lucha por tomar su lugar entre los dioses.

