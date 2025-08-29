Agosto, el mes de las lluvias y del clima templado, está a días de terminar y, por supuesto, las principales plataformas de streaming traen consigo algunas de las películas más ansiadas de la temporada otoñal. Entre sus largas listas destaca el estreno de los filmes ‘Thunderbolts’ y ‘Better Man’ en Disney+ y Movistar y 'El Brutalista' en SkyShowtime.

Además, si estás más decantada por las producciones en español, no puedes perderte la serie ‘Dos tumbas’ en Netflix y la cinta ‘Enemigos’ en Prime; para los niños de la casa, Apple TV les traerá ‘La isla de las formas’. ¿Ninguna de estas te llama? No te preocupes que aún hay más, descúbrelas leyendo.

Estrenos IMPERDIBLES en plataformas de streaming antes del 31 de agosto

Netflix

29 de agosto

‘Dos tumbas’ (Serie)

‘Los desenredos del amor’ (Película)

‘Número desconocido: Falsa identidad en el instituto’ (Película)

Disney +

27 de agosto

‘Thunderbolts’ (Película)

Amazon Prime Video

29 de agosto

‘Enemigos’ (Película)

HBO Max

28 de agosto

‘Rey y conquistador’ (Serie)

Movistar Plus+

29 de agosto

Better Man (Película)

30 de agosto

Bergen-Belsen: Lo que encontraron (Película)

31 de agosto

Presunción de inocencia (Película)

Filmin

29 de agosto

‘La historia de Jim’ (Película)

‘Justicia para Sohee’ (Película)

‘Sakra’ (Película)

‘Animale’ (Película)

‘Encontrar la paz’ (Película documental)

‘Viviendo con Chucky (Película documental)

‘La Verónica’ (Película)

Apple TV+

29 de agosto

‘La isla de las formas’ (Serie)

SkyShowtime

30 de agosto

El Brutalista (Película)

AO

