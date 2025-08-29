Viernes, 29 de Agosto 2025

Las mejores películas y series para ver en streaming antes del 31 de agosto

Encuentra este listado de series en plataformas como Disney +, HBO, y Netflix

Desde hoy y hasta el 31 de agosto, conoce todos los estrenos de Netflix, HBO, Prime y Dinsey+, entre otras. AFP / EFE / AP / ARCHIVO

Agosto, el mes de las lluvias y del clima templado, está a días de terminar y, por supuesto, las principales plataformas de streaming traen consigo algunas de las películas más ansiadas de la temporada otoñal. Entre sus largas listas destaca el estreno de los filmes ‘Thunderbolts’ y ‘Better Man’ en Disney+ y Movistar y 'El Brutalista' en SkyShowtime

Además, si estás más decantada por las producciones en español, no puedes perderte la serie ‘Dos tumbas’ en Netflix y la cinta ‘Enemigos’ en Prime; para los niños de la casa, Apple TV les traerá  ‘La isla de las formas’. ¿Ninguna de estas te llama? No te preocupes que aún hay más, descúbrelas leyendo. 

Estrenos IMPERDIBLES en plataformas de streaming antes del 31 de agosto 

Netflix

29 de agosto

  • ‘Dos tumbas’ (Serie)
  • ‘Los desenredos del amor’ (Película)
  • ‘Número desconocido: Falsa identidad en el instituto’ (Película)

Disney+

27 de agosto

  • ‘Thunderbolts’ (Película)

Amazon Prime Video

29 de agosto

  • ‘Enemigos’ (Película)

HBO Max

28 de agosto

  • ‘Rey y conquistador’ (Serie)

Movistar Plus+

  • 29 de agosto
    Better Man (Película)
  • 30 de agosto
    Bergen-Belsen: Lo que encontraron (Película)
  • 31 de agosto
    Presunción de inocencia (Película)

Filmin

29 de agosto

  • ‘La historia de Jim’ (Película)
  • ‘Justicia para Sohee’ (Película)
  • ‘Sakra’ (Película)
  • ‘Animale’ (Película)
  • ‘Encontrar la paz’ (Película documental)
  • ‘Viviendo con Chucky (Película documental)
  • ‘La Verónica’ (Película)

Apple TV+

29 de agosto

  • ‘La isla de las formas’ (Serie)

SkyShowtime

30 de agosto

  • El Brutalista (Película)

