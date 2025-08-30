Sábado, 30 de Agosto 2025

Entretenimiento |

Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

Descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo usarlo para alinearte con las vibraciones del universo

Por: Yahaira Chagollan

Usa tu color de la suerte en prendas, accesorios, objetos personales o visualízalo en tus meditaciones. DALL-E

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

ARIES

  • El rojo, símbolo de fuerza, pasión y liderazgo, potencia su naturaleza intrépida.

TAURO

  • El verde, asociado con la estabilidad y la abundancia, fortalece su conexión con la tierra y la prosperidad.

GÉMINIS

  • El amarillo, color de la alegría y la comunicación, estimula su ingenio y versatilidad.

CÁNCER

  • El blanco, reflejo de pureza y paz interior, equilibra sus emociones y fomenta la intuición.

LEO

El dorado, signo de poder, brillo y realeza, magnifica su carisma y magnetismo natural.

VIRGO

El azul marino, emblema de disciplina y serenidad, ayuda a su concentración y claridad mental.

LIBRA

  • El rosa, ligado al amor y la armonía, exalta su búsqueda de belleza y equilibrio.

ESCORPIO

  • El negro, profundo y misterioso, simboliza transformación, fuerza y renovación.

SAGITARIO

  • El púrpura, color espiritual y de sabiduría, impulsa su espíritu libre hacia horizontes más elevados.

CAPRICORNIO

  • El gris, sobrio y elegante, favorece su constancia, prudencia y poder de construcción.

ACUARIO

  • El turquesa, vibrante y creativo, refleja su originalidad y visión innovadora.

PISCIS

  • El violeta, místico y compasivo, intensifica su intuición y conexión espiritual.

YC

