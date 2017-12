Pitbull ofrecerá concierto gratuito para despedir el año

El cantante cubano-estadounidense Pitbull despedirá el año 2017, por segundo año consecutivo, con un concierto gratuito en un parque del centro de Miami, en el que los asistentes podrán disfrutar además de un espectáculo de fuegos artificiales.

No es la primera vez que Pitbull es el protagonista del concierto en el Bayfront Park, el lugar donde visitantes se congregan para escuchar las campanadas y festejar el Año Nuevo.

El denominado "Pitbull's New Year's Revolution" se iniciará a las ocho de la noche, hora local, y culminará a las 12.30 de la madrugada del día 1 de enero de 2018, informó hoy el parque.

Aunque el ingreso general será gratuito, habrá una zona reservada para los asistentes a la Fiesta de Comida y Vino de Pitbull (Pitbull's VIP Food & Wine Party), con precios a partir de 295 dólares por persona, según la empresa vendedora de las entradas.

La entrada a la fiesta de "Mr. Worldide", como Pitbull es apodado, incluye varios platos de comida, vino, cócteles y champán para brindar por el 2018, además de la mejor vista del escenario situado a orillas de la bahía de Vizcaya, en el centro de Miami.

Armando Christian Pérez, mundialmente conocido como Pitbull, nacido en Miami hace 36 años, lanzó a comienzos de diciembre su álbum "Grandes Éxitos", que reúne trece canciones, incluyendo "I Know You Want Me (Calle Ocho)," "Give Me Everything (Feat. Ne-Yo, Afrojack and Nayer)" y "Timber (Feat. Kesha)".

AB