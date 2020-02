Pia Watson y el reto de filmar con Brooke Shields

Este 14 de febrero se estrena en la cartelera nacional la comedia romántica “Loco por ti” que protagonizan Jaime Camil y Sandra Echeverría. La cinta se rodó en las playas de Jalisco y Nayarit en el 2018, es dirigida por Diego Kaplan y escrita por él también en sinergia con Gary Marks. El estreno en Estados Unidos será el 21 de febrero, pues también hay reparto internacional, por ejemplo, Brian Baumgartner, Brooke Shields, Jason Alexander y James Maslow.

Y es la actriz Pia Watson quien habla de este proyecto que espera sea del agrado de la audiencia; ella interpreta a “Mali”, la pareja de “Megan” (Ana Belena). Juntas van al retiro que sucede en la isla donde “Hank” (Jaime Camil) acompaña a “Jess” (Sandra Echeverría). Él tiene un trastorno obsesivo compulsivo y a la aventura sus medicamentos no viajan. Entonces, cuando la locura de “Hank” se desata, “Mali” y “Megan” son un apoyo para “Jess”.

“Es una comedia romántica que habla acerca de la búsqueda del amor, de la pareja ideal, y muchas veces no nos damos cuenta que las limitantes que existen para que encontremos a esa persona no necesariamente están en el otro, sino que están en los problemas o complejidades que podamos tener en nosotros mismo. ‘Jess’ lleva mucho tiempo buscando al amor de su vida y se topa con ‘Hank’, hay un chispazo de amor y de entendimiento, ella lo invita a un retiro que sucederá en una isla en medio de la nada, pero él se la pasa medicado para mantenerse en balance, pero ahora no tiene sus medicamentos con él y llega al lugar cero preparado”.

Durante el viaje “Mali” y “Megan” estarán pasando por un momento difícil como pareja. “Lo que les sucede a ellas de alguna manera es paralelo a lo que les pasa a ‘Jess’ y a ‘Hank’, porque a pesar de que ellas ya tienen una relación y ya se encontraron, están pasando por un momento de relación difícil y están en el momento donde deciden continuar o terminar”.

Señala que la dinámica de compartir con actores extranjeros fue muy divertida: “Porque aunque trabajes con actores de México que vienen de distintas escuelas, hay cierta forma de trabajo, todos sabemos de alguna forma cómo laboran las producciones en el país, cómo se trabaja con un director, aunque cada quien es distinto. Pero participar con actores de otro país fue interesante, como en el tema del idioma, porque al director de repente se le iba la onda y daba las instrucciones en español y por ejemplo Brian no lo entendía. Entonces, había todo un sistema que se empezó a generar naturalmente para explicarle a Brian qué estaba sucediendo”.

Con muchos proyectos

Pia está desarrollando dos puestas en escena en este momento “Mah!” donde comparte créditos con Dora Cordero y la otra es “Sólo con ella”.

En 2019 hizo una cinta independiente que se llama “Conversaciones”, se estrenará a finales de 2020. Así también hizo otra cinta en Estados Unidos con Luis Gerardo Méndez, es una producción de Focus Features completamente en inglés. Filmará este 2020 otra película y una serie. Además, se prepara el lanzamiento de una novela que está ilustrando ella misma, la cual publicará en Amazon.

JL