Diana Lein lleva el "Rencor tatuado"

Este viernes 14 de febrero se estrena en la cartelera nacional la película mexicana “Rencor tatuado” del director Julián Hernández y bajo la producción de Roberto Fiesco. La cinta es protagonizada por Diana Lein, Irving Peña, César Romero, César Ramos, Mónica del Carmen, Giovanna Zacarías, Rocío Verdejo, Victoria White e Itatí Cantoral. Precisamente Diana, quien tiene el personaje central, es quien habla en entrevista de este proyecto que por fin podrá ver el público y que espera, sea del agrado de éste.

“Estamos muy felices de estrenar la película finalmente, es un proyecto muy anhelado por todos y que además me parece que cae en un momento particularmente difícil y que creo que es importante hablar de este tema”. Y es que la trama gira sobre “Aida” (Lein), una misteriosa justiciera que seduce a los abusadores, los narcotiza y los tatúa para que nunca olviden lo que hicieron.

“De entrada esta historia es sobre lo múltiple femenino, es una historia donde las mujeres tienen una voz muy importante desde distintos puntos de vista, creo que además la idea de una vengadora que se dedica a resarcir un poco de la injusticia que se les hace a las mujeres, es muy atractiva en estos momentos y creo que también tener una película escrita por una mujer (Malú Huacuja del Toro) y protagonizada por mujeres es muy importante”.

La historia se desarrolla en la Ciudad de México de los años 90, donde las mujeres violadas buscan venganza a través de “Aida”; sin embargo, los enemigos de esta antiheroína preparan una emboscada para descubrir su verdadera identidad donde su única salvación será su propio pasado.

“Como llevamos mucho en el proyecto, Julián (el director) y yo hemos podido trabajar profundamente a lo largo de los años y poquito a poco me había estado mandando ideas para estar colaborando. Partimos de la idea de que ‘Aida’ es una héroe, una artista plástica muy renombrada y en un momento de su vida le asesinan al marido, la golpean, la violan y hacen que pierda al hijo que trae dentro y destrozan su vida, ella no puede con todo esto y se transforma en una vengadora y se dedica justamente a vengar a otras mujeres, seduciendo, narcotizando y tatuando a los abusadores”.

Entonces, como lo menciona, trabajó con el director sobre la manera en que mira el mundo “Aida”, “yo también cada cosa o nota que veía en el periódico, la sumaba a la construcción de mi personaje. Durante el rodaje yo tuve al lado de mi cama las fotos de las mujeres de Atenco, y antes de irme a filmar, por las mañanas pensaba que por mínimo tenía que estar a la altura de poderle dar voz a las que ya no la tienen”.

Sobre lo que personalmente le dejó el personaje antes, durante y después del rodaje, refiere que para “Aida” sólo tiene agradecimiento: “Me dejó muchos aprendizajes, de entrada mi manera de trabajar, porque yo soy una persona que se rodea mucho de referencias, escribo, hago cosas… Y en cuanto comenzamos a filmar, me di cuenta que tenía que soltar todo eso y simplemente tratar de vivirla, de habitarla día con día en el set, a veces me dolieron sus decisiones y a ratos había cosas que me costaban entender de ella, pero siempre el diálogo con el director y la guionista, me ayudó a dar esos saltos”.

Finalmente, Diana comparte que entre sus proyectos más cercanos está el estreno de “Dos Fridas” de la directora Ishtar Yasin Gutiérrez donde actúa con Maria de Medeiros y también está por empezar a filmar un corto en unos días más.

JL