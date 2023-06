Peso Pluma es actualmente el cantante más reconocido de México, y que ha posicionado el género de los corridos tumbados o bélicos a alcance internacional.

Hoy los jóvenes de Estados Unidos, de Corea del Sur, e incluso de Japón, escuchan a Peso Pluma. Hassan Emilio Kabande Laija, el nombre verdadero del cantante, cantó en el Show de Jimmy Fallon; la actriz española Ester Expósito se grabó a sí misma entonando "Ella baila sola". En todas las listas de popularidad más importantes a nivel internacional, aparece el nombre de Peso Pluma.

No obstante, esta fama subrepticia también ha generado detractores, pues la música de Peso Pluma no sólo es popular entre la juventud, sino también en los sectores infantiles de México. Diversos videos en redes sociales han mostrado cómo, en festejos del Día del Niño, primarias enteras entonaban las canciones de Peso Pluma. Se han viralizado maestras que prohíben a sus alumnos escuchar al cantante. Hace unos días, trascendió que un adolescente se suicidó porque sus padres no lo dejaban escuchar a Peso Pluma.

Peso Pluma responde a padres de familia

Ante la polémica creciente, el cantante se pronunció al respecto, afirmando que el hecho de que los menores reproduzcan sus canciones no es responsabilidad suya.

"Si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres"

“Mi música no es para niños; si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho, pero no es así. Mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres, ellos son los que permiten que mi música llegue a ellos”, afirmó Hassan Emilio Kabande Laija.

“Y yo no puedo estar en casa de todas las familias que me escuchen para cuidar de sus hijos. Cada quien es responsable de su familia. Lo que cada niño consume en televisión o redes sociales es responsabilidad directa de sus progenitores”, finalizó.

FS