Durante las últimas horas en redes sociales comenzó a circular una canción nada más y nada menos que de Peso Pluma, apoyando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para las próximas elecciones presidenciales del 2024.

En el video compartido en las diferentes redes sociales se puede escuchar la adaptación de "Ella baila sola", además de apreciar varias imágenes de Sheinbaum durante sus visitas a los diferentes Estados de la República Mexicana.

La letra señala: "Compa, ¿qué le parece la Claudia, la que anda luchando con AMLO y la 4T? Ella, Ella sabe que es muy fuerte y que todos la respetan porque sabe trabajar".

Tras volverse viral, Sheinbaum fue cuestionada por dicho tema, por lo que se pronunció al respecto y se deslinda de la canción.

"La canción no la hice yo, y por supuesto me deslindo de cualquier cuestión que nosotros hubiésemos promovido esa canción o esa letra", dijo.

A pesar del comentario reconoció que Peso Pluma tiene un gran talento en la música.

"Es muy bueno Peso Pluma… no lo conocía, lo conocí hace una semana. Lo vi en el twitter. Estaba viendo la red social y lo vi. La verdad es muy bueno Peso Pluma, más allá de, es un grupo, pues la verdad que, yo no lo conocía, creo que lo conocí como hace una semana, apenas es muy, la función musical es algo muy especial y pues me sorprendió porque lo que salió en las redes", indicó.

Con información del Universal

MF