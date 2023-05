El cantante tapatío Hassan Emilio "Peso Pluma" es un fenómeno mundial al interpretar corridos tumbados. Por lo anterior, se encuentra en la mira de lo que hace tanto en su vida musical como en su vida privada.

Aunque se había dicho que Jailyne Ojeda, modelo y empresaria de OnlyFans, sería la mujer que sale con el intérprete de ‘Ella baila sola’, recientemente se ha dado a conocer el nombre de otra mujer que habría robado su corazón.

¿Quién es la mujer con la que se le vio a Peso Pluma?

En un video que se difundió en redes sociales se ve a Peso Pluma en un evento donde también se encuentra Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan. Por lo que ya se rumora que ella sería la persona con la que podría estar saliendo Hassan Emilio.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado que estén saliendo y de hecho Peso Pluma no ha revelado en sus redes sociales ninguna relación sentimental.

Envuelto en polémica

Peso Pluma se ha visto envuelto en polémica tras haber conseguido el éxito internacional, en parte gracias a la canción "Ella baila sola", que incluso lo llevó al exitoso show de Jimmy Fallon, en los Estados Unidos.

El escritor de la canción, Pedro Tovar, se molestó al no recibir el mérito por ser el compositor de la pieza que ha llevado a Peso Pluma a la cumbre de la fama. "No recibí crédito pa´mi rola", dice Pedro Tovar.

A través de un video, el joven expresó su sentir, y lamentó que Peso Pluma no lo mencionara en su reciente aparición en "The Tonight Show", con Jimmy Fallon, pero aseguró que algún día él llegará "ahí solo", pues dijo que seguirá trabajando para llegar lejos. Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, tiene 23 años y está actualmente entre los artistas más escuchados a nivel mundial de Spotify.

"Intenté hablar con Peso Pluma, no sé si tiene diferencias conmigo no sé qué le hice, pero tuve que sacar esto, me siento más relajado, porque la gente habla y habla y es mitotera", lamentó.