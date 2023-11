Peso Pluma, Karol G y Rauw Alejandro están entre los aspirantes a las categorías latinas de la 66 edición de los Grammy Awards que se llevará a cabo el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles (California), informó ayer la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

El tapatío Peso Pluma opta a una nominación en la categoría de Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano) con su álbum “Génesis”, mientras que el disco de la colombiana Karol G, “Mañana será bonito”, y el del puertorriqueño Rauw Alejandro, “Saturno”, compiten en la categoría de Mejor álbum de música urbana.

El disco del cantante de corridos tendrá que enfrentarse a los álbumes de artistas femeninas como “La Sánchez”, de Lila Downs; “Bordado a Mano”, de Ana Bárbara; “Motherflower”, de Flor de Toloache, y “Amor como en las películas de antes”, de Lupita Infante.

En entrevista, Doble P habla de la fama, a la cual ve como un caballo de carreras que aguarda en la línea de salida, rodeado de otros competidores igualmente ansiosos y potentes: “Es mantenerte concentrado, seguir mirando hacia adelante y seguir trabajando porque en el momento en que empiezas a mirar hacia otro lado, pierdes tu enfoque”, dice el único cantante mexicano que ha alcanzado la cima global de Spotify mundial y el top cinco de Billboard Hot 100 en la historia.

A sus 24 años, y en especial durante este 2023, Hassan Emilio Kabande Laija, su nombre real, ha pasado situaciones difíciles de procesar. En 2014, era sólo un muchacho que practicaba guitarra con videos de YouTube, pero este año, ya el mundo entero canta con él: “Compa, ¿qué le parece esa morra?”.

“Me siento muy bendecido y feliz”, dice Doble P. “Estoy tan agradecido con mis fans y con todos los que me rodean por apoyar a esta familia que se llama Peso Pluma. Fue algo con lo que siempre soñamos y ahora podemos estar aquí viviendo y disfrutando estos logros como equipo”.

“Ella baila sola”, su éxito con Eslabón Perdido, fulminó los récords de cualquier músico mexicano desde marzo de este año. En un mes, y durante semanas, fue la canción más escuchada del planeta. Luego vino “Music Sessions, Vol. 55”, con el argentino Bizarrap, con lo que estuvo dos semanas en la cima del mundo.

Peso atribuye su éxito a un trabajo de varias personas: “Me rodeo de gente que me hace crecer, de un equipo que me apoya, cuida y ayuda a ejecutar mis ideas, de mis músicos, que son mi familia. Y eso creo que me ayuda a mantenerte centrado y humilde. Somos muy unidos, eso ha sido clave”.



Más allá de los corridos tumbados

Hassan Emilio ha tenido que lidiar con todo tipo de titulares, algunos tan gloriosos como “Si nunca has escuchado sobre Peso Pluma, es hora de hacerlo”, del Washington Post, hasta los más desafortunados, dedicando ficciones sobre sus relaciones amorosas, supuestos desatinos hacia sus fans y las amenazas criminales.

Esto último es lo más delicado. El pasado 12 de septiembre fueron colocadas en Tijuana tres mantas advirtiéndole que no se presentara. Su disquera anunció que cancelaría, y luego, aunque no se dijo el motivo, suspendió shows en cinco ciudades más: Acapulco, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Tijuana.

Es un tema del que acuerda no hablar, pero sí sobre su música, que dice, va más allá del género que lo posicionó: “Mi música no se centra en los corridos tumbados”, enfatiza.

“Yo respeto mucho a los exponentes de ese género, pero yo considero que simplemente soy exponente de la música mexicana, que se ha estado convirtiendo en un movimiento mucho más grande, uno del que estoy súper agradecido de poder representar el trabajo de los que estuvieron antes de mí, y ahora toda esta nueva ola es lo que está impulsando al mundo a prestar atención a México y ponernos en el mapa mundial”.

El regional compite ya directamente con el reggaetón con exponentes como Fuerza Regida, Grupo Frontera, Carín León y Christian Nodal, todos representantes de distintos abanicos del género.

“Mi objetivo es seguir difundiendo la música mexicana por el mundo, seguir mostrándole al mundo lo que México tiene para ofrecer y seguir manteniendo en alto nuestra bandera”, enfatiza Doble P.

CT