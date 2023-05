Algunos cantantes actuales se han vuelto muy populares y han captado la atención por parte del público, sin importar de que país sean. Un caso real de esto, es el argentino Bizarrap y el jóven tapatío Peso Pluma.

Pues sin duda los jóvenes de hoy en día se han vuelto fanáticos de ambos famosos, no solo por sus éxitos musicales, sino también por su estilo a la hora de cantar. Sin embargo, el productor Bizarrap y Peso Pluma tienen todo preparado para su estreno musical en la "Music Sessions #55

¿Cuál de los dos dio a conocer la noticia? Quien dio detalles fue Gonzalo Julián Conde, que artísticamente es conocido como Bizarrap o "BZRP", adelantando la canción que compuso junto a "Doble P" a tan solo pocas horas del estreno en las plataformas digitales.

Vale la pena mencionar que esta será la primera vez que el DJ argentino haya llevado a su estudio a un cantante del regional mexicano. Por lo que sus fans no dudan que la dupla arrasará en las listas de reproducción.

Por otra parte, vivir experiencias con otros artistas no está descabellado, pues es importante destacar que será la primera ocasión que el productor y DJ argentino “Biza” lleva al estudio a un intérprete que su tirada sea el regional mexicano. Los seguidores de ambos no dudan de sus capacidades musicales para que logren arrasar con las listas de reproducción y muchos me gusta.

Con la ayuda de un video animado, los dos confesaron que la colaboración conservará el sello distintivo de Hassan Emilio Kabande Laija. Ya que al terminar el clip fue posible apreciar un trombón, característico en los corridos tumbados.

En resumen, parece que la pista llegará con una mezcla de sonidos. Incluso en Twitter, BZRP publicó un adelanto de la "Music Sessions #55?, aunque claro está se difundieron los últimos segundos de la grabación:

A la par, el productor argentino colgó una foto (polaroid) junto al intérprete de éxitos como "La Bebe", "Ella Baila Sola", "Bye" y "Siempre Pendientes", dejó entrever la amistad que impregnaron a la colaboración.

¿A qué hora se estrena la canción de Bizarrap y Peso Pluma?

La Bizarrap Music Sessions #55? con Peso Pluma se estrenará en plataformas digitales, como Spotify y YouTube, hoy miércoles 31 de mayo en punto de las 18:00 horas de México.

SN