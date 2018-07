Pepe Gámez, sorprendido por los aplausos

Pepe Gámez se dice feliz por el impacto que está causando su participación en la serie sobre la vida de la llamada “Diva de la banda”, quien falleció en un accidente aéreo en 2012. En la producción de “Mariposa de barrio”, Pepe da vida a quien fuera el segundo esposo de la intérprete de “Querida socia”.

Cabe señalar que aunque “Mariposa de barrio” se estrenó en Estados Unidos por Telemundo en junio de 2017, ahora la serie –autorizada y respaldada por la familia Rivera– se puede ver desde ayer en televisión abierta, en México. También, es posible verla en la plataforma de Netflix.

Sobre su rol, el actor José Gámez puntualiza que Juan López (fallecido en 2009), el segundo esposo de Jenni Rivera (interpretada por Angélica Celaya), ha sido uno de los personajes que le ha brindado un aplauso inesperado por parte del público.

“Estoy sorprendido con la respuesta del público, la gente se me acerca ahora que regreso a México. En Estados Unidos hubo muy buen éxito, yo no medía el impacto, el cariño que la gente tiene en California, es impresionante, y en México es lo mismo, en plataformas como Netflix mucha gente ya vio la serie y ahora en televisión abierta espero que siga este fenómeno”.

Sabiendo que la vida de Jenni Rivera siempre estuvo en el ojo público, Pepe Gámez destaca el nerviosismo que experimentó al saberse parte de “Mariposa de barrio” y del encuentro que sostuvo con los hijos de “La diva de la banda”: “La serie está respaldada por la familia y eso me dio tranquilidad. Cuando leí los guiones, lo que había pasado con Juan López, de que éste traicionó a Jenni varias veces, sentí mucha responsabilidad. Así mismo, un día me dijeron que venían Jenicka y Johnny Ángel, los hijos de Jenni y Juan, yo nunca me había puesto tan nervioso ni con los productores, sentía un nerviosismo, estaba temblando, sentía mucha responsabilidad porque es el hijo de mi personaje en la vida real; él lo conocía, me sentía bajo la lupa”.

Avanza en proyectos

Será en los próximos días cuando Pepe Gámez anuncie la nueva producción en la que trabajará de nuevo con Telemundo, en la que interpretará a un maleante; además de seguir avanzando en la promoción en festivales de “Alive”, cortometraje de 14 minutos escrito, actuado y producido por él, en el que retrata la historia de amor de un mexicano y una estadounidense y su choque cultural.

“Yo me fui a Los Ángeles hace siete años, me fui como turista, busqué mi sueño, las puertas se han abierto de manera mágica, me dieron la ‘green card’ a los ocho meses con residencia permanente y ya estaba grabando ‘The bridge’ con Demián Bichir y Diane Kruger, en inglés. Son oportunidades y con eso me da la inquietud de escribir para el cine, buscar apoyos de dinero, hice el corto y ha gustado, ahora lo estamos subtitulando al español, queremos hacerlo película”, finaliza.