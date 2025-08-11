El cineasta Darren Aronofsky visitó la Ciudad de México para presentar su más reciente proyecto, “Atrapado robando”, un giro inesperado en su carrera al adentrarse en el thriller y la comedia. El encuentro con medios y fans se llevó a cabo el día de hoy en Cinépolis Oasis Coyoacán, donde el director ofreció una masterclass en la que compartió detalles de su proceso creativo y proyecciones sobre el cine actual.

La película, protagonizada por Austin Butler y Zoë Kravitz, narra la historia de “Hank Thompson”, un joven beisbolista que, tras dejar el deporte, vive como camarero en Nueva York junto a su novia y disfrutando del éxito de su equipo favorito. Todo cambia cuando su vecino, “Punki Russ”, lo arrastra a una peligrosa deuda con varios grupos de mafiosos, obligándolo a sobrevivir en medio de violencia, humor y romance.

Previo a la charla, los asistentes pudieron ver el filme antes de su estreno mundial. La proyección arrancó risas, suspiros y aplausos, reflejando el tono vibrante que Aronofsky buscó imprimir a la cinta. “Quería que, por dos horas, la gente se olvidara del mundo y pasara un buen rato”, explicó el director.

Durante la clase maestra, Aronofsky destacó la importancia de ser meticuloso en el rodaje por su alto costo y tiempo limitado, en contraste con la escritura y la edición, etapas más flexibles. También habló del reto de encontrar “al actor correcto en el tiempo correcto”, citando como ejemplo la elección de Brendan Fraser para “La ballena” tras una década de buscar al protagonista ideal.

La música y el diseño sonoro, señaló, son clave para sumergir al espectador, y en “Atrapado robando” apostó por el rock para evocar el fin de los 90. Su equipo habitual de sonido, incluido Brian Emrich, trabajó las piezas antes incluso de ver imágenes, inspirados sólo en el guion.

Sobre su salto del drama a la comedia, Aronofsky fue claro: la clave estuvo en Austin Butler. “Con él al centro de la película y su tono consistente, la historia podía ser lo que fuera”.

Para cerrar, aconsejó a jóvenes cineastas persistir y mantenerse fieles a su visión: “Si deseas complacer a alguien, no funcionará. Tiene que ser lo que piensas y dejarlo”.

CT