Pedro Sola, el conductor de "Ventaneando", se puso bajo los reflectores luego de que hace unos días se hiciera viral un video en el que se le observa dándose un tremendo beso con el influencer Aldair Leal, lo que provocó cientos de reacciones en las redes. Ahora es el creador digital quien habló de la polémica y de la visita del periodista al podcast "Somos + batos".

A través de su cuenta de TikTok, Leal contó que llevaba tiempo rogándole a Sola para que fuera a su programa. La situación finalmente se dio y protagonizaron el curioso momento.

Además, dio detalles de lo que sintió cuando tocó los labios del comunicador.

El creador de contenido recuerda haber sentido nervios durante la entrevista, además se trataba de la primera ocasión que besaba a alguien de su mismo sexo.

Si bien comentó que fue una experiencia extraña, le alegró que se diera con el conductor.

"Fue un besito de compas, nada más. Ya cuando me senté al lado de Pedrito me empecé a poner muy nervioso. Quiero que ustedes me digan cuántas personas en el mundo pueden decir que lo besaron", dijo.

Leal también aclaró si los besos de Sola saben a mayonesa, esto, debido al error que cometió el famoso en televisión nacional cuando hace muchos años anunció mal una marca.

"No sabe a mayonesa, debo aclarárselos, pero es mi primera vez besando a un señor", expresó.

Usuarios reaccionan al video

Tras la explicación, los internautas reaccionaron a la anécdota: "Como que no sabe a mayonesa", "La decepción hermano, la traición", "El tío Pedro es lo máximo", "Para reforzar la amistad", bromeó uno en referencia al beso.

"Un beso no se le niega a nadie", "Se rayó Pedrito", "Cómo que no sabe a mayonesa. Me siento estafada", "Los amigos no se besan en la boca", "Que de compas ni que nada", fueron otros de los comentarios.

Otro usuario también escribió que seguramente Leal se moría porque Pedrito fuera su "Sugar Daddy".

Hasta el momento, el conductor no ha reaccionado a la controversia, sin embargo, los fanáticos del tiktoker también aplaudieron que contara la historia con respeto hacia su invitado.

MF