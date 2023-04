El actor Andrés García falleció a los 81 años la tarde del pasado martes, luego de que meses atrás le detectaron cirrosis, además de que venía arrastrando otras enfermedades que le fueron complicando su estado de salud.

Fueron los mismos familiares del protagonista de "Pedro Navajas" quienes dieron a conocer la lamentable noticia, incluso su esposa Margarita Portillo había mencionado hace unos días que su esposo iba empeorando a tal grado de bajar de peso ya que había perdido apetito.

Se sabe que el actor dominicano llegó a México cuando era joven y fue en tierras mexicanas donde se le dio la primera oportunidad de llegar al mundo de la actuación, cosa que supo aprovechar de buena manera, pues no solo era el talento sino que el ser un galán lo hizo tener miles de seguidoras.

Se acostó con más de 800 mujeres

Incluso el mismo Andrés García presumía que tenía a muchas mujeres siguiéndolo, por lo que en una entrevista que compartió en su canal de TikTok y Youtube habló sobre con cuántas mujeres estuvo durante su carrera como actor.

"Pregunta muy difícil, muy difícil, no podría ponerme yo a contarlas porque no sé en realidad", dijo.

Posteriormente mencionó que cuando tenía tan solo 16 años comenzó a contar con cuántas mujeres se acostó, y fue hasta los 26 años cuando decidió dejar de contarlas pues dijo que eran casi 800 mujeres.

"Yo empecé a contar con cuántas mujeres me había acostado no, y seguía contándolas como hasta los 26, como 10 años estuve contando, cuando vi que iba por ochocientas ya paré de contar", agregó Andrés García.

Finalmente el actor dijo que no se arrepentía de nada y de ninguna relación sexual.

"No me arrepiento de nada eh, no me arrepiento de ninguna relación sexual con ninguna mujer, es una maravilla hacer el amor, se los recomiendo", finalizó.

Usuarios criticaron al actor

En ese momento los usuarios se lanzaron contra el actor, a quien criticaron por estar orgulloso de tener a ciento de mujeres y acostarse con ellas.

"Se siente orgulloso de haber tenido tantas mujeres, cuando la realidad es que ninguna es que ninguna de ellas está a su lado para pasar los últimos años de su vida", escribió la usuaria Fatima en TikTok.

"Que modesto, te sientes bien diciendo eso? Los hombres que respetan a las mujeres no hablan así. Una de tus mexicanadas, en ese país los artistas viven en una burbuja, siempre tienen un tema para sonar", escribió Oscar, usuario en YouTube.

"Para que tantas mujeres, no son trofeos, caballero. Usted no ha aprendido a vivir con una", dijo Francisco, usuario de YouTube.

