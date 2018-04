Pedro Fernández arranca suspiros en el Parián

Ni el Sol ni el calor impidieron que Pedro Fernández se instalara en el corazón de Tlaquepaque —en el Parián— para comenzar el rodaje de su próximo video que dará forma a su más reciente lanzamiento “Arránquense muchachos”, tema con el que el cantante regresa de manera formal a los estudios de grabación.

“ ‘Arránquense muchachos’ es una canción 100% mexicana, el origen es ranchero y el mariachi es de Jalisco y por eso buscamos el lugar correcto para llevar la grabación; pensamos en Tlaquepaque porque ahora está maravilloso y teníamos todo lo que queríamos en el video”, expresó.

Previo a las primeras escenas que muestran a Pedro ingresando al Parián y saludando a un niño, el cantante adelantó parte de los planes que tiene para dar promoción a su nuevo álbum que saldrá a la venta entre agosto y septiembre de este año.

“El proceso ha sido largo, hemos hecho un disco con mucho cariño, nos tardamos en escoger un buen repertorio, no ha sido un tema fácil, cuando te pones a elegir te das cuenta que no es sencillo; sobre todo, cuando tienes el objetivo de hacer un disco donde todas las canciones sean buenas, estoy satisfecho con el resultado”, explicó el cantante al revelar que serán 13 temas que oscilan entre lo ranchero y fusiones rítmicas.

Atuendo. El cantante vistió un traje de mariachi de gala en color negro y detalles en blanco, acompañado por la tradicional capa que portaba las iniciales de su nombre. EL INFORMADOR/G. Gallo

Destacó que tardó casi un año en concluir la producción de su nuevo contenido luego de un riguroso proceso de selección de canciones que, en esta ocasión, no contará con colaboraciones especiales, aunque reveló que comenzará una gira importante por ciudades como Monterrey y Guadalajara, además de retornar a Estados Unidos y otros países.

“Ahora estamos en la promoción del disco y se van a compaginar algunos shows con esto, en lo internacional vamos a Chile, Bolivia, Ecuador y Los Ángeles, espero que en México después de julio o agosto daremos las presentaciones”.

Cuatro décadas de música

Pese a que las propuestas para regresar a televisión mediante el formato de novela no han faltado, el cantante puntualizó que de momento se encuentra más enfocado en la promoción de su nuevo disco para celebrar 40 años de trayectoria ininterrumpida: “Sé que hay pocos artistas que han cumplido 40 años con éxito como los cumplo yo; estoy agradecido con el público y con Dios que me permite seguir haciendo lo que tanto me encanta que es cantar. Será un año intenso con muchas cosas para celebrarlo con el público”.

Ante la moda de las series biográficas sobre personajes de la farándula, Pedro Fernández aseguró no tener en mente llevar su vida a la pantalla: “No me lo he planteado, seguro que hay mucho que contar, son 40 años y se pueden contar anécdotas, experiencias, discos, películas, novelas y demás. Son proyectos que no nacen de una sola persona, tiene que haber un grupo que integre un proyecto, que se plantee largo y tendido”.

Público. Durante la filmación algunos fans lograron acercarse al cantante en pleno rodaje para solicitarle fotografías. EL INFORMADOR/G. Gallo

Aferrado al mariachi

Pedro Fernández recordó que es importante apoyar la música ranchera y aseguró no estar interesado en incursionar en los géneros urbanos, aunque los respeta: “Es una ola musical que ha tenido mucho éxito mundial y México no puede quedarse atrás; es un género que le gusta a los jóvenes. Me encanta que exista esa propuesta, pero también me encantan otras y yo tengo una con mariachi bastante interesante… Ojalá que así como les gusta el reggaetón, el pop y otros géneros, espero que no se pierda nuestra tradición de mariachi”.