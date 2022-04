Paulo Londra: Bizarrap lanza su nueva colaboración junto al cantante argentino

Este lunes Bizarrap lanzó su nueva colaboración "Music Session Vol. 23" en la que colabora el cantante argentino Paulo Londra.

Durante el día de ayer Biza subió una imagen con Paulo a su cuenta de Instagram, donde mencionó que si llegaban a los 23 mil comentarios subiría el tema a las distintas plataformas.

"23.000.000 de comentarios y sale @paulolondra lo dejamos en sus manos", publicó Bizarrap.

A tan solo minutos de ser publicado el video oficial en Youtube, ha generado más de cuatro millones de reproducciones, lo que se espera que el tema logre ser un éxito al igual que el último con Residente, donde le dijo varias cosas a J Balvin.

El cantante argentino aprovechó y habló durante el tema sobre los problemas que vivió con su ex disquera “Ligas Mayores”, con la cual no se le permitió hacer música por más de dos años.

“Porque siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levanté, creo que nunca me fui", es algo de lo que se escucha en la canción.

Ahora el rapero ha firmado Warner Music, disquera con la que ya ha lanzado dos temas tras su regreso a la música.

Los fans de Paulo Londra se emocionaron por la colaboración con el productor argentino, y escribieron comentarios positivos sobre la canción.

Tras las palabras de sus seguidores, el intérprete de "Plan A" agradeció los comentarios de apoyo.

