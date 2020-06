Paul McCartney revela que The Beatles canceló un concierto por racismo

El cantante y compositor británico Paul McCartney reaccionó ante el caso George Floyd y utilizó sus redes sociales para pedir justicia por él y para su familia, además de apoyar las protestas que surgieron a raíz de su asesinato por un miembro de la policía.

"Nos pareció mal, así que dijimos 'no vamos a hacer esto´”

Por medio de un comunicado, el músico de 77 años escribió. "Mientras continuamos viendo las protestas y manifestaciones por todo el mundo, muchos queremos saber qué podemos hacer para ayudar. Ninguno tenemos las respuestas y no hay una forma rápida de repararlo, pero necesitamos un cambio. Necesitamos trabajar todos juntos para superar cualquier tipo de racismo. Debemos aprender más, escuchar más, hablar más, educarnos y, por encima de todo, actuar".

Asimismo recordó cuando en 1964, con la agrupación The Beatles se negó a dar un concierto en Jacksonville, Estados Unidos, por una segregación racial en la audiencia, tema que hoy se pelea en las calles.

"Nos pareció mal, así que dijimos 'no vamos a hacer esto'. Y el concierto que sí dimos fue el primero sin una audiencia segregada. Luego nos aseguramos de que esto estuviera en nuestro contrato. Nos parecía de sentido común. Me siento enfermo y enojado porque pasaron 60 años de ello y el mundo está en shock por las horribles escenas del asesinato sin sentido de George Floyd a manos del racismo policial, junto con otros innumerables que ocurrieron antes", agregó.

El ex integrante del cuarteto de Liverpool ofreció su apoyo a los manifestantes que piden por los derechos de la comunidad afroamericana: "Apoyamos a todos los que protestan y elevan sus voces en este momento. Quiero justicia para la familia de George Floyd, quiero justicia para todos los que murieron y sufrieron. No decir nada no es una opción".

AC