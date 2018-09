Paul McCartney lanza su nuevo álbum de estudio "Egypt Station"

El exbeatle Paul McCartney lanzó hoy su nuevo álbum de estudio "Egypt Station", que contiene 16 temas de su propia inspiración como "I don't Know" y "Come on to me".

"Macca sigue añadiendo joyas a su libro de canciones cuando no tiene nada que probar excepto que es el único genio que puede hacerlo"

"Egypt Station", el primer álbum desde NEW, lanzado en 2013 a nivel internacional, fue grabado en Los Ángeles, Estados Unidos, así como en Londres y el condado de Sussex, en Reino Unido.

El material musical fue producido por Greg Kurstin, a excepción del tema "Fuh You" producido y co-escrito por Ryan Tedder.

Antes del lanzamiento de "Egypt Station", McCartney describió cada canción del disco como una parada de estación en la vida de cada persona.

Macca, como se le conoce de cariño, se mantiene activo con recientes presentaciones en su natal Liverpool con la pequeña Filarmónica Pub cuando de manera sorpresiva dio un concierto en el que presentó el sencillo "Come on to me" el 9 de junio pasado.

Dos días después de cumplir 76 años de edad, el 18 de junio pasado, Capitol Records lanzó el primer sencillo del álbum "Come on to me".

De acuerdo con expertos, la nueva producción discográfica evoca algunos temas de Los Beatles y de su grupo the Wings.

"Egypt Station" es el álbum décimo séptimo que McCartney lanza como solista.

La revista Rolling Stone alabó el álbum al afirmar que "Macca sigue añadiendo joyas a su libro de canciones cuando no tiene nada que probar excepto que es el único genio que puede hacerlo".

La portada del álbum es una ilustración del propio McCartney y según palabras del músico en su página oficial es un disco "que me recuerda los álbumes que solíamos hacer".

McCartney continúa su gira mundial "Freshen Up", que lo llevará a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Dinamarca, Inglaterra y por primera vez a la ciudad de Cracovia, Polonia.

JM