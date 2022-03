Paty Navidad busca a la nueva estrella del regional mexicano

Hoy 5 de marzo, a las 20:00 horas, por Azteca Uno, llega el nuevo proyecto de TV Azteca, “Music Battles México”, el cual buscará convertirse en la gran plataforma para dar impulso a los nuevos talentos de la música regional mexicana. El proyecto será conducido por la actriz y cantante Paty Navidad, luego de su paso por “MasterChef México”.

Cabe señalar que no se trata de una edición para principiantes o figuras consagradas, sino para aquellos que, si bien no son famosos ya tienen una trayectoria en el género. Además, la transmisión será interactiva gracias a la aplicación MUBA, por medio de la cual el público podrá elegir sus batallas y votar por sus favoritos.

En entrevista con EL INFORMADOR, Navidad asegura estar “muy emocionada, feliz y agradecida por la oportunidad y la confianza de TV Azteca, de Ángel Aponte (el productor) y todo el equipo; este proyecto me trae a los escenarios otra vez, regreso a la conducción con un programa en vivo de tres horas, y conecto con mi esencia: la música regional mexicana”.

Valorar nuestra música

Aunque como proyecto televisivo es “nuevo”, la aplicación ya ofrecía -dice la conductora- “Juega, Batalla y Gana”, una versión de la App MUBA que ahora se torna participativa y se convierte “en un reality musical interactivo que me entusiasma mucho”; además, se dedica “a la música regional mexicana, con 16 participantes que no son novatos, tienen ya una carrera o un disco, pero por circunstancias diversas no consiguieron su objetivo de ser figuras importantes en el regional mexicano”.

Destaca Navidad que “con este programa se le da su lugar a nuestra música, la enaltecemos y valoramos; porque en nuestro país a veces pecamos de malinchismo, y cantamos en otros idiomas, y no digo que esté mal (la música es maravillosa e universal), pero a veces a lo nuestro le hacemos el ‘fuchi’. Por eso creo este es un momento importante para la música nacional, cantada y reivindicada por muchos jóvenes, conectamos y transmitimos su esencia gracias a los participantes, que no sólo se hacen escuchar sino que tocan el alma del espectador”.

Voces e historias de vida

Otro aspecto importante, enfatiza la actriz, son “los cuatro jueces que tendrá el programa: Blanca Martínez ‘La Chicuela’, toda una institución en el regional mexicano; la señora Laura Zapata, la juez de hierro, que es muy conocedora y canta precioso; Carlos Alberto García Villanueva ‘El Bebeto’, que tiene una carrera sólida desde muy jovencito y conoce cómo se llega; y Majo Aguilar, respaldada por toda la dinastía familiar y que canta bellísimo. Estamos, por ello, muy cobijados, pero sabemos que el quinto juez es el que tiene la palabra: el público, quien armará las batallas por medio de la aplicación”.

Por otra parte, resulta original el hecho de que el programa se dirija a quienes ya han probado las mieles del escenario, “aquí la gente va a ver gran calidad interpretativa”, establece Navidad, “voces estupendas, también historias de vida, personas que han batallado y dado lo mejor de sí, aunque ha faltado la oportunidad de llegar al gran público; esta es su oportunidad y el escenario ideal para que lo consigan”.

Diversidad y aplicación

Ahora bien, el público tendrá una participación activa, “porque son ellos los que hacen a sus ídolos”, afirma la cantante y conductora, “es la conexión con la gente la que determinará hasta dónde llega un aspirante, serán ellos quienes decidan a quién quieren que sea su figura de nuestra música”.

De este modo, la aplicación MUBA -respaldada por Universal- debe la gente “bajarla” a su teléfono y, con los 16 participantes registrados, puede desde este momento comenzar a seleccionar batallas o votar, para lo que se requiere escanear el código QR que se indica. “Estas batallas son las que veremos el sábado -hoy-”, comenta Navidad, “participan ocho artistas en cuatro batallas que veremos en el programa, el ganador pasa a una semifinal y los siete restantes regresan a la aplicación. Todos compiten por una bolsa de 50 mil pesos y, obvio, convertirse en el nuevo exponente de la música regional mexicana”, finaliza.