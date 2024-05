Paty Cantú hace catarsis musical en el Teatro Diana

La estrella pop tapatía, Paty Cantú, refrendó que en su casa Guadalajara se le quiere, y se le quiere bien. Este viernes por la noche se presentó en concierto en el Teatro Diana ante un público que la ovacionó en cada momento y que cantó con ella todo su repertorio. La cantauotora presentó su gira “Feliz Breakup Tour”.

El show comenzó puntual, a las 21:00 horas, con un intro donde Paty invitaba al público a desprenderse de sus problemas y ser ellos mismos, definiendo la velada como un proceso de sanación. Paty lució un body en color azul metálico y una larga cabellera que acentuaba su belleza. Precisamente abrió la velada con su tema "Feliz Breakup".

"¿Cómo esta mi tierra bonita? Qué emoción me da estar aquí, tenía un ratote de venir, pero ahora traigo esta nueva gira. Espero que esta noche sea muy especial. Gracias a mis amigos y mi familia, quienes están aquí y que son todos ustedes. Esta noche ustedes mandan, si les le falta algo me dicen", le dijo Paty a su audiencia.

Luego ofreció su hit "Goma de mascar", "Cuenta pendiente" que originalmente canta con Alejandro Sanz y "Si yo fuera tú" que canta con María Becerra, para después darle paso a "A las 3" que interpreta con León Leiden.

"Yo no naci aquí, pero aquí me crié. Y no hay nada más mexicano y más bonito que me haya dado tanto fuerza como ser de Guadalajara", dijo Paty, para luego interpretar este tema que lleva el mismo nombre de la Perla Tapatía y que originalmente lanzó con Neto Peña y Gera Mx.

Con un vestuario distinto, Paty ahora lució como una novia oscura con un body transparente y entonando uno de sus mejores éxitos "No fue suficiente", el cual fue coreado a todo pulmón por los asistentes. Y para continuar en el mood "dramaqueen", Paty señaló que la canción "Lo que no quieres saber" se la dedicó a un narcisista que fue su "casi algo" por mucho tiempo y para rematar el momento de rasgarse las vestiduras ofreció "Funeral", su reciente sencillo.

"Ahora viene otra canción que hice con un amigo de España que se llama Leo Rizzi, se trata de 'Malvas', las cuales son flores que crecen en los cementerios. Y si algún día alguno de ustedes no estuviera aquí, yo haría miles de cosas para recordarlos", confesó de manera emotiva Paty, brindando un homenaje a quienes ya fallecieron. El toque especial de este momento íntimo también fue el tema "Clavo que saca otro clavo".

La noche prosiguió con más sorpresas, puesto que el repertorio incluyó piezas como "La otra", "Por besarte", "Prefiero ser su amante", "Afortunadamente no eres tú, "Déjame ir", "Corazón bipolar" y "Suerte". El viernes también Paty publicó una nueva canción con Estilo Sin Límite llamada "La Chamba". Paty además dijo que viene más música y está próxima a sacar un álbum luego de cinco años.

