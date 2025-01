Patti Smith se desmaya en presentación en Brasil

El día de ayer por la noche, Patti Smith sufrió un desmayo durante una presentación en Brasil y tuvo que cancelar el resto del evento. Tras regresar en sí ofreció disculpas al publico expectante.

Un video publicado en redes sociales la mostraba tendida en el suelo.

El Teatro Cultura Artística, una pequeña sala de conciertos en el centro de Sao Paulo, dijo el jueves por la mañana que la artista había experimentado una migraña severa en los últimos días y se sintió mareada en el escenario durante su actuación.

"Está siendo atendida por los mejores médicos y nuestro equipo", dijo el teatro en un comunicado en Instagram. Cultura Artística no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Smith había estado en Sao Paulo para una presentación de dos días del proyecto "Correspondences" con el grupo Soundwalk Collective, con sede en Berlín. Durante la actuación, recitó algunos de sus escritos junto a músicos.

Soundwalk Collective dijo que Smith había sufrido de una migraña intensa durante los últimos días pero "aún así quería estar allí para todos nosotros y ustedes y actuar". El grupo publicó un comunicado, firmado por ellos y Smith, en sus historias de Instagram.

Según el periódico Folha de S.Paulo, Smith se desmayó unos 30 minutos después de comenzar el evento mientras leía un texto sobre el cambio climático. Cayó en el escenario y permaneció allí durante unos minutos antes de recibir asistencia. Luego fue colocada en una silla de ruedas y llevada detrás del escenario.

Más tarde regresó en una silla de ruedas y se disculpó, mostró un video en medios locales.

"Lamentablemente, me enfermé y el médico dijo que no puedo terminar. Así que tendremos que resolver algo. Y me siento muy mal", dijo Smith.

El público respondió en inglés: "¡Te queremos!"

El comunicado de Smith y Soundwalk Collective dijo que estarían en el escenario para la actuación de la noche del jueves. Sin embargo, el lugar aún no ha confirmado si sería cancelado.

