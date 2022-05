Pati Chapoy: La conductora se lanza contra Emilio Azcárraga tras pleito con Eugenio Derbez

Hace unos días el actor Eugenio Derbez y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga tuvieron una discusión en redes sociales, luego de que el protagonista de "No se aceptan devoluciones" mencionara sobre su veto en la Televisora, mientras que el dueño de esta misma declarara que es mentira.

En medio del escándalo, Derbez mencionó a la conductora del programa "Ventaneando", Pati Chapoy, mencionando que Televisa Espectáculos no cubrió el estreno de su película "The Valet" y en cambio Chapoy lo recibió.

"Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que sí vinieron a cubrir el estreno de mi película The Valet... ¡Óigame no! ¡Mejor Pati Chapoy me recibió en su programa!", escribió Derbez.

Tras todo esto, Pati no dudó en dar su opinión al respecto, por lo que mencionó que el dueño de la televisora sólo está buscando llamar la atención y convertirse en influencer.

"Yo creo que alguien quiere ser influencer... bueno Eugenio ya tiene como 12 millones de seguidores, seguramente el otro (Azcárraga) quiere ser influencer", dijo Chapoy.

La cosa no quedó ahí, pues los compañeros de la conductora también criticaron a Azcárraga.

Pedro Sola criticó que ni siquiera Azcárraga está al tanto de su empresa y está mal informado de lo que pasa dentro.

"Tal parece que el señor Azcárraga como que no sabe bien a bien lo que pasa en su empresa. Él lo vio en la tele, está mal informado y ni siquiera... pues sí porque es un hombre que tiene un consorcio enorme y no puede estar sentado frente al canal 2", dijo Pedrito.

Por su parte, Mónica Castañeda dijo estar de acuerdo con sus compañeros, mencionando que debería estar más atento con los manejos de su empresa.

Finalmente Chapoy dijo que tal vez la decisión del veto fue tomada por un empleado de "Televisa”, ya que él no está enterado de nada.

"Y qué tal que ese mensaje lo dio uno de sus ejecutivos de baja monta y él ni enterado", finalizó.

