Pasa un San Valentín lleno de risas

Después de un exitoso estreno hace casi un año, la obra de teatro “Dos más dos” regresa a Guadalajara para invitar a los tapatíos a llenarse de risas en compañía de Mauricio Islas, Adal Ramones, Mónica Dionne y, en esta ocasión, Sabine Moussier. En entrevista, el actor Mauricio Islas invita al público a disfrutar este 14 de febrero con la puesta en escena en el Teatro Galerías (con dos funciones: 19:00 y 21:15 horas).

“Quien vaya se va a divertir muchísimo. Es la tercera vez que venimos a Guadalajara con esta obra con muchísimo éxito, la gente la ha recibido muy bien, por lo que estamos muy contentos de volver. Es una obra en que la gente no va a dejar de reír, ¿qué mejor que pasar divertidos el 14 de febrero?”, comparte el histrión.

Las risas que provoca la obra es uno de los factores que cautiva al actor, quien primeramente aceptó el papel porque quería trabajar con Adal Ramones. “Lo que más me gusta de esta obra es saber que la gente la pasa bien, pero con una obra de comedia de situación, nosotros no jugamos a hacernos los chistosos, sino que es toda una historia. Es una obra muy fresca y natural, en la que la gente termina llorando de la risa. Me encanta saber que la gente se entretiene con carcajadas”.

Aunque no todo es jolgorio en la obra, Islas resalta que la diversión se filtra a través “de una historia que habla de las relaciones, del amor y de cuidar a tu pareja después de muchos años de estar juntos; se reflexiona sobre qué hace uno por mantener una relación estable, con un género que a mí me encanta: la comedia, sobre todo porque la gente hace catarsis y al mismo tiempo se desconecta un poco de la vida cotidiana”.

“Dos más dos” es originalmente un filme argentino, mientras que la adaptación a teatro se realizó en España, “donde nuestro productor la ve y se la trae a México”. Gracias a esta puesta en escena, el elenco ha recorrido “toda la República Mexicana y actualmente está la intención de ampliar la gira por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica; ahorita prácticamente estamos dando la segunda vuelta por el país, la semana pasada estuvimos en Oaxaca, ahora en Guadalajara, viene Guanajuato y así seguimos con la segunda vuelta”.