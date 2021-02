"Particular Crowd" celebra su primer año de cine exclusivo

"Particular Crowd", el sello de películas originales de WarnerMedia Latin America, celebra un año desde su lanzamiento oficial en Miami, durante NAPTE 2020, y llega a marcar el hito de las 100 películas de su propiedad.

El sello fue lanzado el año pasado como parte de la expansión de WarnerMedia Latin America hacia la producción de contenido original y exclusivo para sus marcas en la región. Su portfolio tiene ahora una lista que se acrecienta cada día con más de cien películas, que atraen a una audiencia universal, no solo en la diversidad de Latinoamérica, sino que en todo el mundo.

Películas que alcanzaron éxito

Entre los hechos más relevantes de su primer año se destaca el éxito de "Fuga de Pretoria", que durante varias semanas consecutivas alcanzó el número uno en la taquilla de los cines de México; los múltiples premios de "Possessor", ganador de la categoría a "Mejor Película" en Sitges, filme que, junto a otra cinta de "Particular Crowd": "Hunter Hunter", apareció en las listas más importantes de los "Top 10" de mejores películas de terror del 2020. Cabe señalar su expansión hacia la producción de contenido local, específicamente en los grandes mercados de México, Brasil y el Cono Sur.

"Particular Crowd" participó, además, de la organización de un evento de divulgación de talentos en el Festival de Cine de Sundance, destinado a crear relaciones con la comunidad de cineastas LatinX, y en la realización de una presentación en el Festival de Cine de Guadalajara enfocada en llegar a talentos de la industria en América Latina, con miras a su expansión de películas locales.

Dentro de las películas estrenadas durante su primer año, se destacó la presencia de talentos como Daniel Radcliffe, Billy Crystal, Patricia Clarkson, Jamie Lee Curtis, Marisa Tomei, Liev Schreiber, Madelaine Petsch y Peter Sarsgaard, entre otros.

Encaminados en el 2021, "Particular Crowd" lanzará en febrero en los cines de México la aclamada cinta de terror "Possessor". En marzo estará disponible en cines latinoamericanos la película "Twist", protagonizada por Michael Caine y Lena Headey, que ya tuvo un adelanto en la Comic Con de Brasil (CCXP) y será la primera película del sello HBO Latin America Movies, que transmitirá películas originales que estarán disponibles en toda América Latina a través de HBO y HBO GO y, por último, estrenará más películas locales en varias plataformas de WarnerMedia.

"Estamos increíblemente orgullosos de todo lo que se logró durante el año pasado y de lo bien que respondieron las audiencias a nuestros contenidos, sin embargo, este es solo el comienzo. No podemos esperar para llevar el creciente portfolio de Particular Crowd a nuestras diversas plataformas en la región, incluidas las películas locales en las que hemos trabajado en los últimos meses", comentó Peter Bevan, Head of Particular Crowd.

"También anunciaremos nuevas iniciativas para apoyar a cineastas y talentos emergentes de Latinoamérica, como ocurrió con figuras como Felipe Mucci, de Brasil, y Alberto Belli, de México, con quienes estuvimos encantados de trabajar y dar luz verde a sus primeros largometrajes el año pasado".

Las películas de "Particular Crowd" se producen en inglés, español o portugués, y abarcan los populares géneros de comedia, comedia romántica, terror, suspenso, y películas para adolescentes o para toda la familia.

Se trata de una iniciativa que se concentra en filmes con presupuestos acotados, que pone al consumidor en primer lugar a través de la disponibilidad de sus contenidos en una amplia gama de plataformas, incluyendo televisión (TNT y SPACE), OTT, cine y espacios digitales. Con sede en Los Ángeles y Buenos Aires, "Particular Crowd" abarca el desarrollo, producción y co-financiamiento de películas, y se ha asociado con varias productoras líderes para generar contenidos.

Con información de WarnerMedia Latin America

jb