Los "Rugrats" regresarán a la televisión en una nueva serie que formará parte de Paramount+, una plataforma de streaming que unirá los clásicos del histórico estudio de Hollywood con el catálogo de Nickelodeon.

Con nueve temporadas y 172 episodios que se emitieron entre 1991 y 2004, la serie original de "Rugrats" fue un gran éxito y dio pie a tres cintas: "The Rugrats Movie" (1998), "Rugrats in Paris: The Movie" (2000) y "Rugrats Go Wild" (2003).

El regreso de estos personajes, que en su nueva etapa tendrán un aspecto en tres dimensiones, será uno de los reclamos con los que Paramount+ tratará de atraer a suscriptores.

"'Rugrats' es uno de los dibujos animados más conocidos en todo el mundo y hemos preparado con mucho cuidado y orgullo esta nueva versión", aseguró Ramsey Naito, presidente de Nickelodeon, durante una presentación para inversores de ViacomCBS.

“Bob Esponja” y “Frasier” también regresan

La serie infantil no será el único formato que la inminente plataforma revivirá. Hay dos proyectos para recuperar "Dora the Explorer" y "The Fairly OddParents" con actores de carne y hueso, mientras que la precuela en dibujos de "SpongeBob SquarePants" ya está finalizada y se estrenará el 4 de marzo en Estados Unidos.

Bajo el nombre "Kamp Koral: SpongeBob's Under Years", la serie contará la vida de la carismática esponja con 10 años mientras pasa el verano con sus amigos en un campamento de verano.

Asimismo "Frasier", una de las comedias míticas de los años 1990, volverá con una nueva versión.

¿Cuándo se lanza Paramount+?

Con esta maniobra, el estudio pretende potenciar las suscripciones a un nuevo servicio de "streaming" que llega meses, sino años, más tarde que el de sus competidores inmediatos, siendo HBO Max y Peacock (de NBCUniversal) los más recientes.

Paramount+ se inaugura el 4 de marzo en Estados Unidos, Canadá y América Latina, para más tarde dar su salto al continente europeo.

La compañía lanzará sus grandes producciones, como "Mission: Impossible 7", "Top Gun: Maverick" y "A Quiet Place 2", directamente por "streaming" 45 días después de su estreno en cines.

AC