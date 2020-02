Paola Rojas habla por primera vez tras el escándalo de "Zague"

La periodista Paola Rojas estuvo como invitada en el programa de Jordi Rosado "La última y nos vamos", en donde abrió su corazón y relató por primera vez los momentos más complicados que vivió tras la publicación del video íntimo de su ex pareja Zague.

El conductor señaló que siempre ha admirado a Rojas, sin embargo después del escándalo "fue muy fuerte lo que pasó pero fue más impresionante cómo lo enfrentaste".

Paola Rojas confesó que no había hablado del tema porque fue duro y todavía le duele, sin embargo dijo que su primera reacción fue ocuparse de sus hijos, los gemelos que procreó con el exfutbolista.

"Tomé la decisión de no hablar nunca en público de nadie que sea importante en la formación y la vida de mis hijos".

"En lo primero que pensé fue en proteger a mis hijos (...) después me di cuenta que era demasiado complicado y tenía que enfocarme en lo de inmediato que era mi trabajo".

La conductora rompió en llanto cuando confesó que muchas personas se sintieron con el derecho de entrar hasta su intimidad.

"Una cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra muy distinta es traspasar el límite de la intimidad y con eso que pasó muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad.

"Es como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara y muchos se metieron... y me escribieron unas cosas, muchas obscenidades".

"No podía detenerme a atenderme porque había muchas personas por proteger y por contener y no dimensioné el daño que me hacían todos esos mensajes tan obscenos y tan fuertes", señaló.

Paola Rojas compartió que después de la polémica tuvo dos cirugías y que asistió incluso al oncólogo por problemas en el útero.

"Me conmueve lo que hizo mi cuerpo", compartió.

La periodista informó que se encuentra bien gracias a que el problema lo detectó a tiempo.

Asegura que los medios buscaban verla destrozada para obtener la nota, pero ella no quiso y no se expuso.

Paola Rojas contó una anécdota familiar en la cual un primo falleció y al ver a su tía salir adelanté le dio fuerzas para seguir.

"Si esa mujer y muchas mujeres no se rindieron ante cosas así, yo no me voy a rendir por esto", finaliza.

jb