Paola Chuc olvida la polémica y busca triunfar

Los sueños se hacen realidad y la originaria de Guatemala, Paola Chuc del Cid está comprobando tal aventura de vida al coronarse el domingo pasado como la ganadora de “La Academia”. La joven de 20 años con este triunfo se hizo acreedora a un millón de pesos, un viaje a Nueva York, el cual lo compartirá con sus mamá, sin embargo, lo más importante es que ya está firmada con la disquera Warner Music y su primer álbum será precisamente un recopilatorio de las canciones que interpretó durante la emisión televisiva.

“Estoy impactada, me tomó por sorpresa el llevarme el primer lugar, estoy muy agradecida, No me lo podía creer, aún todavía me cuesta que me ‘caiga el veinte’ de que sí soy la ganadora, y lo tengo que disfrutar, en ese momento soy la mujer más feliz y agradecida con Dios por todo lo que me está pasando”.

El domingo los usuarios de redes sociales se mantenían inconformes sobre el resultado de los votos, ellos esperaban que Silvia y Dalia se colocaran en los primeros tres lugares, pero el público tomó la última palabra y Paola ganó con el más del 40 por ciento de las llamadas, según lo dio a conocer esa noche, Alberto Ciurana, directivo de Azteca.

Paola atribuye su triunfo al ser desde el día uno una persona transparente. “Jamás traté de ser alguien que no era, siempre fui muy sincera, muy abierta, siempre dije lo que opinaba, no traté de llamar la atención de otra manera y eso tiene mucho que ver, porque incluso (la gente) se llegó a identificar con mi historia y conmigo”.

Sobre celebrar en Guatemala, señala que ha sabido muy poco, sólo hizo una transmisión en vivo, y el público le preguntó que cuándo regresaría y cuáles serían sus planes. “La verdad es que no tengo mayor información, no sé cuando regrese a mi país, pero sé que Guatemala ha de estar muy emocionada y muy ansiosa por mi llegada”.

Hace sus maletas

Paola piensa radicar en México para impulsar su carrera, de hecho, el millón de pesos que obtuvo lo invertirá en la misma. “Es algo en lo que quiero invertir, quiero que me dure, que valga la pena. Regresaré a Guatemala un tiempo y luego me regreso a México ya para establecerme”. Sobre sentarse a definir planes con su disquera, explica que aún no se ha dado el momento, sobre todo porque estos días ha estado de plan de promoción por ser la ganadora del reality.

“En alguna oportunidad vamos a poder concretar más las cosas y ya podré dar más noticias acerca del disco que se viene. Me mantendría en lo tropical, en lo caribeño, en lo movido. Me encantaría que la gente disfrutara y bailara junto conmigo mis canciones”.

La primera vez que Paola vino a México fue en julio pasado y fue precisamente para buscar su sueño en “La Academia”: “Mientras estaba en Guatemala, yo trabaja como cantante en algunos bares, bodas y reuniones, lo normal, no era reconocida aún. Cuando salió la oportunidad de estar en ‘La Academia’, obviamente la vi como una gran oportunidad para subir un escalón más”.

Los desafíos en el reality

Paola explica que para ella sus mejores momentos dentro del show fueron convivir con sus compañeros. “Cada momento, cada risa y cada actividad, eran únicas, cada uno tenía esa esencia que los hacía tan especiales para mí”. Lo complicado durante su permanencia fue cuando los maestros y los jueces no veían un avance en ella. “Me costó levantarme de ahí, pero logramos lo que se requería y obtuvimos el primer lugar”.

En cuanto a la perspectiva que tiene de la música y de las oportunidades que hay para crecer, dice Paola que ella está dispuesta a dar todo de sí. “La gente espera mucho de mí, me voy a entregar plenamente a lo que me gusta que es la música. Y espero que el público logre conectar conmigo y que juntos disfrutemos de esta carrera que está por iniciar”.