Pancho Barraza abandera "La fuerza del amor"

El cantante sinaloense Pancho Barraza arranca el 2020 de la mejor manera, haciendo música, “La fuerza del amor” es su reciente gira, la que lo traerá por las principales ciudades de la República mexicana y también por Estados Unidos, adelanta en entrevista que está por salir un disco nuevo y que en abril próximo se estará presentando en el Auditorio Telmex.

“El 2020 es una aventura, es un año muy cabalístico para todos los seres humanos. Yo creo que todos traemos sueños de éxito en la cabeza para este año. Esta nueva gira se llama ‘La fuerza del amor’ donde se incluye al Auditorio Telmex el 25 de abril; el 13 de febrero estaremos en el Celebrity Theatre, el 14 de febrero Oakland Arena y el 14 de marzo el Microsoft Theater”. Además se estará presentando en los palenques, como lo hace habitualmente.

Pancho siempre tira la casa por la ventana cuando se trata de producir sus espectáculos. “Cada uno de nosotros (en su equipo) tiene una labor, hacemos que los bailarines luzcan, que le entreguen algo positivo a la gente; el productor musical es el maestro Sergio López, quien está innovando constantemente”. En los arreglos musicales, también Barraza se esfuerza por ofrecer algo fresco y de calidad para su audiencia.

“Es una fusión de sonidos que cuando la escuchas, tú dices, ‘esto no es banda’. Realmente sí es una banda, pero traigo un grupo de músicos de jazz que toda la vida los he tenido y que van de fondo y hacen que se oiga muy diferente lo que hacemos nosotros; el mariachi pues es lo más natural del mundo también, pero ya cuando junto a todos los músicos, cuando se hace la producción completa, aparte de ser todo muy estruendoso, se escucha espectacular”.

El músico en los últimos meses había estado innovando también en sus sonidos, con una propuesta más latina. “Siempre habrá un público esperando cosas nuevas y otro esperando lo que siempre escucha. Yo no pierdo nada en su momento al hacer nuevos sonidos y aventurarme a nuevas facetas musicales, porque de cualquier manera tengo tantas canciones que la gente se sabe y a las que le podemos llamar éxitos, que de cualquier manera una canción no tumba un show y una canción tampoco hace un show”.

Y es que particularmente a finales del 2019 el regional mexicano se estaba fusionando con el reggaetón y los sonidos urbanos, en ese sentido dice Pancho que las fusiones son algo que siempre estarán latentes. “Las nuevas generaciones en Colombia y Puerto Rico, buscaron una nueva manera de cómo cantar la cumbia y como frasearla (con respecto a lo que hoy es el reggaetón) y se logró algo muy bonito, a mí me gusta mucho, también lo más innovador que tienen ellos es el atrevimiento de sus letras, sin temor alguno, porque en sus países es normal”.

Sin embargo, en este momento a Pancho no le interesa hacer colaboraciones, prefiere impulsar de lleno su nuevo disco, pero no deja de reconocer la evolución que hay actualmente en la música. “En el 2019 sí tenía interés de hacer colaboraciones, pero ahora no tanto, este 2020 quiero enfocarme a ser Pancho Barraza, porque tenemos un disco muy bueno y tenemos otras grabaciones ahí paradas que no las podemos sacar porque tenemos que lanzar año con año un nuevo álbum con temas inéditos. Esta placa ya está lista y sale el 11 de febrero”. Sobre esta producción, dice el músico que es de banda con toque de norteño.

La amistad con Julio Preciado

Luego del trasplante de riñón al que fue sometido Julio Preciado en Guadalajara —su hija fue su donante— el músico salió de los hospital para su recuperación en casa y Pancho Barraza fue quien lo escoltó, un acto de gran amistad, compañerismo y camaradería.

“Mi compadrito del alma, queridísimo, hasta guapo se ve ahora. Me dijo que tenía mucho miedo, pero bendito sea Dios, todo salió bien. Vi también a su hija, ella anda como si nada, está chiquilla, con su faja, normal; mi compadre está en proceso, en muy buenas manos, creo que pronto lo vamos a ver otra vez en el escenario”.

Sobre la anécdota de que él lo escoltó a su salida del hospital, dice Pancho que no se planeó, “son cosas extrañas que se dan en la vida. Yo pregunté si podía visitarlo y mi comadre me dijo que me apurara porque él ya iba a salir, así que mientras yo llegaba lo entretuvieron un poco en la habitación, porque no podía estar fuera. Entro, lo saludo, pero no podía abrazarlo porque estaba esterilizado, platicamos un rato y me dice el doctor, ‘sería bueno que ya nos fuéramos, pero ya que está aquí (llévelo)”. Y la imagen se publicó en redes sociales, “hay un cariño muy enorme que para nosotros es normal y que para la prensa es una gran sorpresa”.

