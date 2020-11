Palpita el “Corazón de mezquite” de Ianis Guerrero

Ser el único actor profesional en el nuevo filme “Corazón de mezquite” —en competencia por el Premio Mezcal, dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG 2020)— fue un reto para Ianis Guerrero, protagonista de esta historia dirigida por Ana Laura Calderón, quien decidió internarse en la comunidad indígena yoreme, de Sonora, para relatar cómo un arpa puede desencadenar un encuentro generacional de ideas y libertades de identidad.

Ianis Guerrero señala que el elenco que lo acompaña en “Corazón de mezquite” son integrantes de la comunidad yoreme y además de empaparse de lo básico de sus tradiciones y lenguaje, también tuvo que aprender a tocar el arpa, pues su personaje “Fidel” es un músico guardián de las costumbres de su entorno, que ante los deseos de su pequeña hija “Lucía” por también ser arpista, enfrenta una deconstrucción de sus ideales arraigados que impiden que una mujer se vincule directamente con ese instrumento.

“Hay todo un conflicto entre este padre y su hija, que a la vez la ama, pero no entiende cómo es que ella quiere ser moderna y tocar el arpa. Es una historia bonita, los actores que me acompañan no son profesionales, y eso fue un gran reto, tienes que trabajar distinto, me tocó a mí adaptarme a ellos, yo era el extraño en esa comunidad, aprendí a ser como ellos, hablar sus palabras, su ritmo, a moverme como lo hacen. Para mí fue desaprender, tratar de mimetizarme”.

El actor, quien ha participado en proyectos como “Nosotros los nobles” y “Club de cuervos”, resalta la visión que la directora Ana Laura Calderón propone en un personaje como “Fidel”, un hombre que enfrenta solitariamente la paternidad tras la muerte de su esposa.

“Fidel ha crecido en esa comunidad y bajo esas reglas, es un personaje que está fuera de lo común, trata de cuidar a su hija, pero es raro dentro de su sociedad. Él no tiene las herramientas sociales y educativas para entender a su hija que quiere cambiar al mundo, es un shock para él, nadie lo educó para ver otras cosas”.

Celebra reactivación

Aunque es incierta la fecha en que “Corazón de mezquite” llegue a la cartelera comercial, de momento el filme tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, encuentro que Ianis Guerrero celebra como un ejemplo de la resistencia que la industria cinematográfica realiza para hacer frente a los estragos que la pandemia ha dejado en el gremio.

“Seguimos en varios festivales, la película ha ganado premios en el mundo, vamos a Estados Unidos y parece que Canadá y Brasil, así seguiremos en esa ruta hasta que se reestablezca la taquilla, espero que sea el próximo año”.

En este sentido, Ianis recuerda que la película que también protagoniza, “Hijo de familia”, dirigida por Rafael Lara, tuvo que detener su rodaje en Guadalajara a causa de la pandemia; sin embargo, confía en que pronto se puedan retomar las dos semanas de filmación que faltan para iniciar la posproducción, a la par que también espera que proyectos paralelos se reactiven en los próximos meses.

“Como guionista y actor estaba trabajando en ‘Hijo de familia’, pero tuvimos que parar aunque nos faltan dos semanas de rodaje. A la par estoy desarrollando un par de proyectos míos como director y espero pronto poder filmar, pero con esta situación muchas cosas están en pausa, sin embargo vienen series y películas. Aunque es un momento difícil, también es un momento de efervescencia creativa”.

Agéndalo

Proyección “Corazón de mezquite”: 22 de noviembre a las 18:10 horas, en la Sala 01 Guillermo del Toro de la Cineteca FICG; el 23 de noviembre, a las 17:50 horas, en el Cineforo; y 24 de noviembre, a las 16:40 horas, en la Cineteca FICG-Sala 5.