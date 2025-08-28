Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 28 de agosto

Aries

Es momento de hablar y expresar lo que sientes. La comunicación será tu mayor aliada tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Durante la tarde recibirás una llamada, mensaje o respuesta que estabas esperando y que traerá alivio en algún trámite detenido.

Tauro

No permitas que el corazón decida por ti en cuestiones importantes. Es tiempo de usar la razón y apoyarte en expertos. Al asesorarte correctamente, todo fluirá de manera positiva tanto para tu bienestar como para el de tus seres queridos.

Géminis

Tu sonrisa será tu escudo. No dejes que nadie la apague. La jornada estará llena de reuniones, fiestas o encuentros familiares que traerán alegría, además de la planeación de viajes que mezclarán trabajo y placer.

Cáncer

Por medio de amistades y contactos lograrás avanzar rápidamente en negociaciones que traerán beneficios a corto plazo, sobre todo en tu vida laboral. El éxito se reflejará en un incremento de ingresos y en la armonía en tu hogar.

Leo

Es tiempo de lanzarte a la aventura de vivir plenamente. Hoy los astros favorecen compras, ventas o negociaciones. Libérate de ataduras y corre tras tus sueños con la confianza de que todo juega a tu favor.

Virgo

El día se presenta con plenitud tanto en lo familiar como en lo profesional. Te pedirán apoyo en el trabajo que te traerá ingresos extra. Además, podrías iniciar arreglos en tu casa o recibir una noticia inesperada que alegrará tu corazón.

Libra

Escucha tu intuición y aléjate de tensiones externas. Tu sexto sentido te guiará hacia las decisiones correctas y las personas adecuadas. Repite a lo largo del día frases de amor propio para abrir aún más los caminos de abundancia.

Escorpión

Los astros te ponen en posición de victoria. Es tiempo de sentir y actuar más que de pensar. Llegan nuevas oportunidades que se traducirán en abundancia y tranquilidad. La paciencia que has tenido empieza a dar frutos.

Sagitario

Cambios de casa, remodelaciones o incluso mudanzas de ciudad están en puerta. La escritura, lectura y meditación te darán claves importantes para tomar decisiones profesionales que abrirán nuevos caminos.

Capricornio

Hoy es día de escuchar y valorar a los demás. Si logras dar espacio y reconocimiento a quienes te rodean, verás un cambio espectacular en lo económico y profesional. Tu liderazgo será mejor recibido desde la empatía y la paciencia.

Acuario

Pon en la balanza tus proyectos y confía en tu creatividad, inteligencia y poder personal. Recuerda que no todos los que te rodean son verdaderos amigos, así que mide con cuidado a quién confías tus ideas.

Piscis

La felicidad llega con buenas noticias en el hogar y en tu vida personal. Te sentirás realizado y en paz. Se acercan viajes familiares cortos que llenarán tu alma de serenidad, además de un respiro económico importante.

MF