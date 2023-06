Paco Stanley volvió a la conversación por el estreno de la nueva serie de Nmas, que lanza su primer capítulo este 6 de junio a las 23:00 horas en televisión abierta.

"El Show: Crónica de un asesinato", es una serie documental que consta de 5 capítulos que estarán disponibles en la plataforma de streaming VIX y busca adentrarse en uno de los sucesos que marcó la vida pública del país.

A 24 años del asesinato del conductor de programas como "¡Pácatelas!", "Una tras otra", "La Carabina de Ambrosio" y "Ándale", el público tendrá oportunidad de escuchar los testimonios de distintas personalidades relacionadas directa o indirectamente a la noticia del homicidio del conductor Paco Stanley.

Entre ellos, Brenda Bezares, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica y Mario Bezares, éste último, muy cercano a Paco Stanley y co-creador del mítico baile de "El Gallinazo".

¿Cómo surgió el baile "El Gallinazo"?

Mario Bezares contó durante una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante "El Minuto que cambió mi destino", cómo fue que surgió este baile en el programa "¡Pácatelas!".

En 2017, el comediante, quien estuvo preso relacionado al homicidio de Paco Stanley, pero que salió libre por falta de pruebas, relató cuál fue la inspiración.

"Se trae una canción que se llama "El Gallinero" y la empieza a poner para cortes comerciales y yo empiezo a bailar como loco. Y me aventaba yo al piso y me revolcaba, y hacia todo un drama y entonces empiezo hacer reír a Paco y me decía 'es que eres un baboso, no puede ser'", relató.

Además, recordó que en el momento en que Paco Stanley gritaba "Gallinazo", él sabía que era el momento de hacer el icónico baile: "y es cuando prende como no tienes idea".

Contó que incluso un agente vendedor se le acercó una ocasión durante un cóctel para reconocer el fenómeno que habían creado.

"Usted no tiene idea de lo qué es el Gallinazo, porque todo mundo lo baila, en discotecas, en fiestas en XV años, en bodas, en todo... No me dé las gracias, vengo a decirle que usted no se ha dado cuenta del fenómeno que acaba de crear, que es impresionante".

De hecho, en uno de esos bailes surgió uno de los episodios por los que es recordado "El Gallinazo" y Mario Bezares: la bolsita blanca.

El "Gallinazo" y la famosa bolsita blanca

Un video que se hizo muy famoso en internet retrata el momento en que a Mario Bezares se le salió del saco una bolsita blanca pequeña que intentó ocultar rápidamente.

Ello, mientras Paco Stanley le pedía que bailara "El Gallinazo" frente a las cámaras.

Aunque intentó ocultarlo, el momento quedó registrado en video y hasta la fecha se puede reproducir en metrajes disponibles en YouTube. El comediante no abordó el tema y cuando se le ha cuestionado señala que era una bolsa con pañuelos.