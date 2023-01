En un principio la familia de Paco Stanley tenía las intenciones de lanzar algún proyecto para la televisión, con la finalidad de enaltecer el legado que dejó el querido conductor en el mundo espectáculo.

Así que se acercaron con diferentes empresarios y plataformas de streaming para su producción, fueron varias negociaciones, pero cuando los realizadores les mostraron sus ideas sobre una serie, a la familia Stanley simplemente no le pareció cómo se abordaría la temática y retiraron su autorización.

Sin embargo, en días recientes, se dio a conocer que dicha serie ya se está preparando y que tendrá como protagonista a Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. De acuerdo con información proporcionada por "Deadline", la producción hablará exclusivamente de las últimas 24 horas de vida del comediante, desde una óptica de las líneas de investigación, sin ser una narrativa biográfica, algo que enojó a la familia.

Ellos no querían que se tocara el tema del asesinato, en su lugar pretendían enaltecer la figura icónica que fue Paco, su reconocimiento en la industria del entretenimiento, sus inicios y la forma en la que trascendió, aseguró el abogado Guillermo Pous en entrevista.

¿Cómo empezó toda esta problemática?

La familia contrató al licenciado Pous para representarlos respecto a los derechos de imagen y biográficos de Paco Stanley, con la intención de buscar una producción y patrocinio para crear una bioserie o documental. El abogado reconoció que durante más de un año se negoció con Prime Video, pero al final desistieron de la idea y retiraron su permiso para usar el nombre del fallecido conductor.

"Al final la familia, por las razones que ellos consideran y han hecho conocer a través de Paul Stanley, decidieron no contribuir con estas negociaciones y por su parte, insistieron en mencionar que no daban autorización para que se produjera", señaló.

Sobre si la familia emprenderá algún tipo de acción legal, el experto en leyes asegura no saber nada al respecto, ya que sólo trabajó con ellos el tiempo que las negociaciones duraron.

"Una vez que terminan estas negociaciones, mi trabajo terminó, es decir, yo ya no continúo, yo ya no los represento. Si llega a salir esta serie en las situaciones anunciadas y la familia llegara a considerar que existe alguna violación a los derechos que ellos ostentan, tendrían que tomar esa decisión para saber si quieren ejercer alguna acción o no", agregó.

Pous también detalló que ninguno de los artistas que conforman el elenco de este proyecto se vería afectado, en caso de que Paul Stanley decida iniciar cualquier acción legal; caso contrario al de los productores ejecutivos, quienes sí enfrentarían serios problemas.

MF