Pablo Milanés ofrecerá show gratuito a los tapatíos; entérate cuándo

Será el sábado 1 de octubre cuando el cantautor cubano Pablo Milanés ofrezca un show masivo en la explanada del Museo Cabañas, pues el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, confirmó que este concierto será para que todos los tapatíos disfruten del reconocido compositor y guitarrista de manera gratuita.

Pablo Lemus indicó que la presencia de Pablo Milanés forma parte de la docena de actividades estelares que Guadalajara tendrá en próximos meses en materia artística, y puntualizó que la visita del compositor cubano podrá aprovecharse para brindar un reconocimiento en vida al mundialmente conocido cantante, pues también se analiza la posibilidad de que el show tenga invitados especiales para que otros artistas, preferentemente locales, puedan compartir escenario con Milanés o le rindan un homenaje.

“Viene a presentarse ante las tapatíos y tapatíos en un espectáculos completamente gratuito en el espacio público. La idea inicial es que Pablo Milanés pueda realizar su concierto en la explanada del Instituto Cultural Cabañas (Museo Cabañas), estamos haciendo todo lo posible en materia de organización para que sí pueda suceder”, apuntó el edil tapatío Pablo Lemus al referir que estarán pendientes de las condiciones climáticas de la fecha prevista.

Explicó que se habían analizado diversos lugares para presentar este concierto gratuito, refiriendo que no se realizará, por ejemplo, en Paseo Alcalde, porque es una zona demasiada estrecha para la cantidad de asistentes que se contempla y “la gente lo vería muy de lejos”, en el caso de Plaza Liberación, consideró que los problemas estructurales que presenta en la zona del estacionamiento implican hacer un reforzamiento “y no queremos correr riesgos”, por lo que la explanada del Museo Cabañas es el espacio más idóneo para la naturaleza de este show.

“La idea es hacerlo afuera, público, gratuito. Me imagino a las familias llegando desde muy temprano a esta explanada, haciendo un picnic, guardando sus lugares, empezando a corear las canciones de Milanés. Esto es lo que estamos buscando y es de los grandes atractivos que tenemos en Guadalajara”, destacó Pablo Lemus al señalar que el pago de este concierto lo hace directamente el Ayuntamiento de Guadalajara, aunque puntualizó no recordar de momento cuánto dinero se está destinando para esta ocasión.

Sabiendo que Guadalajara tendrá una ola de espectáculos con Fiestas de Octubre (Auditorio Benito Juárez y Palenque), festivales como el Tecate Coordenada, así como la temporada de Cirque du Soleil, y demás actividades en todos los recintos de la metrópoli, Pablo Lemus detalló que el 1 de octubre era la fecha disponible para concretar la visita de Pablo Milanés.

“Hace muchos años que no viene Milanés, condiciones de salud no se lo habían permitido. Podría ser una de las últimas giras que hiciera Milanés y la verdad hay que aprovecharlo. Cuando nos ofrecieron este espectáculo no dudamos en aceptarlo. Pablo Milanés ha sido una gente muy querida por sus interpretaciones, pero también por sus composiciones que muchos artistas mexicanos han interpretado (…) esa es la idea, rendirle un gran homenaje a Milanés, por tanto años que visitó a Guadalajara, que brindó grandes espectáculos, la idea sería poderle entregar un reconocimiento del propio Ayuntamiento de Guadalajara en agradecimiento por toda su carrera”.

