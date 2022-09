Aunque se creía que esta semana podría darse a conocer el veredicto en el caso de Pablo Lyle, quien desde el 2019 se encuentra detenido en Miami, acusado de homicidio involuntario; el caso ha dado un nuevo giro y nuevamente será suspendido, ahora por las inclemencias del clima.

De acuerdo con la reportera Mónica Mendoza, del programa Chisme No Like; la corte ha decidido retrasar el juicio del actor un poco más de lo que se tenía planeado, esto debido al paso del huracán Ian, el cual se espera que llegue a la costa de Florida este próximo miércoles.

Según informó Mendoza, las autoridades han decidido cerrar los tribunales y esperar que Ian no cause tantos destrozos; así que el juicio será pospuesto por lo menos unos días más: "La corte va a estar cerrada debido a las inclemencias del clima, del huracán que va a pasar cerca, va a estar cerrada mañana y pasado, así que el juicio se va a posponer", dijo la corresponsal.

Asimismo dio algunos detalles de las audiencias que ya se han celebrado y que podrían no pintar muy bien para los intereses del actor mexicano: "La fiscalía está pasando sus testigos, pasaron dos testigos presenciales del momento en que Pablo le pega a este señor; el señor cae y ellos se acercan a él, y llaman a la policía y a emergencias".

Con respecto a la lista de testigos, también adelanto que la viuda de Juan Ricardo Hernández, hombre que falleció después del altercado con Lyle, no rendirá su testimonio en el juicio: "No va a testificar, ella está asistiendo a desde el primer día ya con el jurado, pero no va a testificar".

Quien sí estaría contemplada en la lista es la exesposa de Pablo, Ana Araujo, sin embargo, la influencer no viajará a Miami y dará su declaración vía remota: "Según los documentos de la corte, ella lo va a hacer por videoconferencia. No va a venir en persona a hacerlo. En los papeles de la corte estaba estipulado que iba a ser la mañana del viernes, pero no se produjo, y pensábamos que lo iba a hacer en la mañana de hoy, pero tampoco, se tomaron más tiempo de lo pensado los testigos de la fiscalía", finalizó.

MF