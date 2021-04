Oswaldo Zárate, apasionado por la comedia

Dispuesto a explorar todas las facetas posibles de la comedia, Oswaldo Zárate resalta el crecimiento actoral que ha tenido en este género gracias a diversos proyectos que lo han llevado a proponer historias y personajes con un sentido del humor más vanguardista.

Bajo esta idea es cómo su amor por “El Borre” se ha fortalecido en la producción “40 y 20”, serie cómica impulsada por Televisa y que está más que lista para estrenar su sexta temporada el próximo 13 de abril, en donde da vida a este personaje, que en cada nueva entrega desencadena más enredos y aventuras junto al elenco también conformado por Jorge “El burro” Van Rankin, Armando Hernández y Michel Rodríguez, entre otros.

“Llevamos cinco años al aire por el gusto del público, tenemos el raking más alto de ‘Noche de buenas’, que inicia todos los días a las 23:00 horas. Habla de un éxito, se posiciona en el gusto del público, y Televisa junto a Gustavo Loza dan la oportunidad de tener dos temporadas más que las hicimos en la pandemia, ya estrenamos la quinta temporada en noviembre pasado y ahora vamos por la sexta”.

Con 12 capítulos nuevos, Oswaldo Zárate comparte algunas sorpresas e invitados especiales que “40 y 20” ha preparado para la audiencia: “‘El Borre’ es de estos chavos millennial que hablan de tú por tú con los adultos, que no tienen pena, que son ellos, extrovertidos, muy digital. ‘El Borre’ ha funcionado bastante, ahora tuve mucha participación, veremos a invitados estelares como Emilio Azcárraga, a Chucho Ochoa, son invitados de grandes ligas”, resalta Oswaldo, y adelanta que habrá una boda inesperada entre los personajes clave que cautivará por completo al público.

“Nunca habíamos salido de la casa y ahora en algunos capítulos lo haremos por culpa de ‘El Borre’, vamos a salir, pero todo sale mal por hacerle caso y eso será muy divertido. Ya veremos quién se casa, es una sorpresa cañona al estilo ’40 y 20’, creo que viene la temporada más atrevida, la más fuerte y divertida”.

Lo que viene

Actualmente Oswaldo Zárate se encuentra en la recta final de las grabaciones de la nueva película del director Bruno Musso con guion de Lola Jáuregui, que se filma en Querétaro y en la que interpretará a un peculiar influencer inmerso por completo en la era millennial.

“Dentro de la comedia, ahora estoy tocando un tipo que no lo había hecho antes, con un personaje que es un influencer muy reconocido en el país, pero con un gran egocentrismo porque gana millones de pesos. Es una comedia de egocentrismo, de llamar la atención, pero a este personaje no quisimos darle género sexual, creo que podré identificarme con las nuevas generaciones que no tienen prejuicios, estoy explorando otro tipo de comedia sin hacerlo grotesco ni faltando el respeto, sin ninguna majadería”.

Va por nuevo talento

Para Oswaldo Zárate las alianzas son clave para la industria del entretenimiento y tras vivir en carne propia los desafíos que un nuevo talento tiene que enfrentar para conseguir una oportunidad, hace dos años puso en marcha su propio proyecto 111 Agency, con el que capacita y promueve a una nueva generación de actores.

“Creo que con tantas plataformas que están llegando a México harán falta nuevos actores. Creamos el sistema Actoral Training, los chavos están entrenando con cámaras, hacen sus videos para redes sociales pero también queremos llevarlos al cine, que no se pierda el arte”.

A la par de consagrar sus proyectos en cine y televisión, Oswaldo Zárate resalta las alianzas estratégicas que ha hecho con el también actor Mauricio Islas y su agencia de “Make It Prensa” y con “Imaginary Spirit Films” de Boris Quintero y Víctor Miranda, para la realización de producciones originales hechas desde Guadalajara y que iniciarán con una primera película en octubre.

