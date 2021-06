Osvaldo de León “diseña” nuevos retos en escena

Aunque “Diseñando tu amor” acapara la mayor atención del actor Osvaldo de León, éste comparte en entrevista con EL INFORMADOR que su faceta como productor avanza con proyectos que trabaja a la par y aunque estos se mantendrán en sigilo por un tiempo más, relata que algunos de éstos se visualizan para llegar también a las plataformas de streaming.

“Hay bastantes proyectos que estoy haciendo desde la faceta de productor, hay algunos que no puedo mencionar, pero sí puedo compartir que está la película ‘Síncopa’, que estamos terminando de editar, viendo opciones para (distribuir vía) Amazon o Netflix, al mismo tiempo estoy en co-producción con varias productoras en España, es ir armando el rompecabezas”.

La cinta “Síncopa” -dirigida por Alan Gutiérrez- incluirá un reparto conformado por Silverio Palacios, Alan Guti, Osvaldo de León y Cesar Rodríguez. En dicha producción Osvaldo dará vida a “Olaf”, quien es un músico de jazz: “‘Síncopa’ es un término musical que significa ir en contra del ritmo; para ‘Olaf’ significa el mundo entero en su contra”, comparte.

Desafío en el melodrama

Sobre su trabajo en la telenovela de Televisa “Diseñando tu amor”, actualmente al aire por Las Estrellas a las 16:30 horas de lunes a viernes, Osvaldo comparte que este proyecto ha sido uno de los que más lo han motivado a romper con sus propios prejuicios.

Bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, el melodrama ha sido todo un reto para el histrión: “Doy vida a ‘Héctor Casanova Morales’, un peculiar padre de familia de oficio taxista que lucha por superarse pese a las limitantes económicas que padece y que de alguna forma lo llevan a explorar nuevas facetas en el amor y el cuidado de su pequeña hija”.

“Estoy muy agradecido con Pedro Ortiz de Pinedo, es la primera vez que trabajo con él y sí es todo lo que me han dicho, un profesional muy ordenado, me ha dado mucha libertad en la creación de mi personaje, otra cosa que ha ayudado es que conozco a los directores, técnicos, a la mitad del elenco, me he sentido muy cómodo”, comparte Osvaldo, al destacar el gran arropo y complicidad que ha desarrollado con el elenco protagonizado por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias.

Osvaldo destaca que la llegada de “Héctor” a su trayectoria ha sido peculiar, pues si bien ha estado en infinidad de proyectos con bastante responsabilidad al liderar roles protagónicos en “Médicos, Línea de vida” y “Cuna de lobos”, por ejemplo, en “Diseñando tu amor” tuvo que desarrollar una especial forma de hablar para redondear e imprimir de una personalidad de barrio y resiliencia única al personaje.

“El personaje también fue un reto, porque me llevó tiempo preparar su manera de hablar y personar, hay cosas muy diferentes a mí y otras son similares. También estoy muy agradecido con Óscar Ortiz de Pinedo, porque siento que nunca le damos importancia a los escritores, Óscar es hermano de Pedro, y con él ya había trabajado en un guion, conozco bien su trabajo y quiero agradecerle a Óscar por este personaje, porque finalmente él puso este rompecabezas”.

Apuesta por la modernización y más facetas

Aunque los melodramas no pierden su esencia, Osvaldo de León resalta que las producciones cada vez apuestan por personajes más creíbles y con situaciones que se viven en la vida real, por lo que celebra que la narrativa mexicana en la pantalla tenga más apertura a modernizar sus ejes temáticos y el arco de sus protagonistas.

“Hay que madurar, cambiar y mejorar el melodrama clásico, porque no podemos pretender que la manera de hacer las cosas de antes atrapará a la gente de ahora. Creo que los jóvenes son más demandantes, porque están acostumbrados a un contenido más fuerte y extrovertido a lo que veíamos en los años 90. Tenemos que mejorar, los escritores, directores, todos nos tenemos que exigir más”, finaliza.

JL