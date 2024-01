El día de mañana a las 7:30 am del horario del centro de México se publica la lista de nominados para el Óscar en su edición 96, correspondiente al año 2024. En esta ocasión, México tiene una película inscrita que buscará colarse en la lista final y competir por la estatuilla.

La categoría en cuestión sería en "Mejor Película Internacional". El largometraje inscrito en la prelista de nominados es "Tótem" de Lila Avilés, una joven directora que ya había cautivado a cinéfilos propios e internacionales con "La camarista" (2018).

La competencia por este Óscar es dura. Incluye a "La sociedad de la nieve", "Fallen Leaves", "The Taste of Things" y la favorita de los medios y ganadora del Globo de Oro en una categoría parecida, "Anatomy of a fall". Sin embargo, la película de Avilés tiene grandes oportunidades de recibir la nominación y entrar a este grupo selecto de lo mejor del cine internacional.

¿De qué trata "Tótem" de Lila Avilés?

La película narra la vida de Sol, una niña de 7 años que pasa el día con su abuelo, mientras sus tías organizan una fiesta sorpresa para su padre. A lo largo del día, se dará cuenta de que esta celebración sea la última con su padre, por lo que el ambiente de la ceremonia comenzará a enseriarse conforme a avance el día.

Actualmente se encuentra disponible para verse en las salas de cine del país.

