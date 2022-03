Oscar 2022: ¿Qué mexicanos podrían ganar el premio este año?

Al fin llegó el día de la ceremonia de los Premios Oscar a lo mejor del cine con increíbles películas que ahora, la gran mayoría, están disponibles en las plataformas de streaming. De entre estas producciones destaca el talento mexicano que esta 94 edición de la premiación nominó en algunas películas. A continuación te contamos de quiénes se tratan.

El tapatío Guillermo del Toro —quien compite a Mejor Película— y Carlos López Estrada —a Mejor Animación— suman entre ambos cinco nominaciones para la noche de este domingo en los Oscar 2022.

Con su más reciente película "Nightmare Alley" (“El Callejón de las Almas Perdidas”), la cual fue nominada en las categorías de Mejor película, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor vestuario, estará en la gala, aunque el cineasta directamente no estuvo nominado.

Por su parte Carlos López Estrada aparece entre los nominados por "Raya y el último dragón", la cual logró entrar en la categoría de Mejor Película Animada.

“Raya y el último dragón” fue codirigido por López Estrada en conjunto con Don Hall, y cuenta la historia de “Raya”, una princesa guerrera que busca salvar su pueblo llamado “Kumandra”, esto mientras el espectador se adentra en una historia con tintes de comedia y tragedia.

"Esta cinta fue inspirada en mi madre, Carla Estrada... es un homenaje a su carrera", dijo Estrada en su momento.

Cabe destacar que en esta misma película de Disney, la tapatía Alina Zepeda, formó parte del equipo de animación y, a pesar de que no existe una nominación directa para ambos mexicanos, llevarse este premio sería un gran logro.

Por último, otro de los filmes nominados en la categoría de animación fue "The Mitchells vs. The Machines" (La familia Mitchells vs Las Máquinas”) de Netflix, que contó con la participación del director de fotografía queretano, Fausto Estrada.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2022?

Los cinéfilos podrán sintonizar la alfombra roja y la ceremonia de los Premios Oscar 2022 a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) a través del canal TNT y el canal de señal abierta Azteca 7.

Además, la propia Academia de Cine de Hollywood compartirá a los ganadores a través de sus redes sociales.

