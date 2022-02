Oscar 2022: Alina Zepeda, la jalisciense que participó en "Raya y el último dragón"

“Raya y el último dragón” fue nominada al Premio Oscar 2022 en la categoría de Mejor Película Animada, en la que participa el director mexicano Carlos López Estrada como co director junto a Don Hall, John Ripa y Paul Briggs.

"Raya" competirá contra "Luca", "Encanto", "Flee" y "Los Mitchells Vs. las Máquinas" para el calardón, que será entregado el próximo 27 de marzo.

Esta animación fue la primera gran apuesta de The Walt Disney Company por estrenar de manera simultánea un filme en cines y por medio de Premier Access en su plataforma de streaming Disney+ en Latinoamérica.

El proyecto tuvo la participación de una jalisciense, acompañada del director mexicano-estadounidense, Carlos López Estrada (“Punto Ciego”) y la mexicana, Natalia Adame, asistente de producción. Se trata de Alina Zepeda, artista de iluminación en Walt Disney Animation Studios, quien se encargó de colocar la iluminación y construir la composición de planos individuales de "Raya y el último dragón" para que el espectador capte las emociones en las escenas.

Fue un poco diferente a las películas que había hecho antes

Zepeda, egresada del Tecnológico de Monterrey, dijo en entrevista con INFORMADOR.MX a mediados del 2021 que el reto de esta animación tuvo que ver con la acción y batallas que se llevan a cabo en varias escenas, debido a que es importante que los espectadores no se cansen con los planos.

“Mucho de mi trabajo es enfocar la atención del público a las expresiones. Por ejemplo, si ´Raya´ está agarrando algo, tienes que poner la atención en la mano para que no se distraigan con lo que hay atrás”, detalló Alina. “En esta película hay mucha acción, entonces son cortes rápidos (...) Fue un poco diferente a las películas que había hecho antes”.

Alina inició su carrera en Walt Disney Animation Studios en 2016. ESPECIAL

La tapatía agregó que otros retos para la producción de “Raya y el último dragón” fueron los atmosféricos de los escenarios, que comúnmente trabaja de cerca con el equipo de producción, quienes entregan un “concept art” —un dibujo que determinará cómo quedará la animación digital—, para que después su equipo se encargue de la ambientación.

“Nosotros queríamos que cada clan fuera distinto uno del otro”, dijo sobre los personajes, cuya inspiración surge de las culturas del sudeste asiático.

Disney+: "Raya" es unión y confianza

Alina cree que “Raya y el último dragón” es “muy adecuada” para lo que el mundo pasa hoy en día porque tiene un mensaje de unión y confianza. “Es ahorita lo que hace mucha falta”.

“Me encanta que el objetivo de ´Raya´sea ese: aprender a confiar. Me encantaría que la gente lo viera. Además es una mujer protagonista, pero no es la típica princesa, es una guerrera también”, agregó.

Danna Paola "tiene la fuerza" para "Raya"

Al estar rodeada de mexicanos, Zepeda destacó la participación de Danna Paola —quien da voz a “Raya” en la versión para América Latina— porque “tiene la fuerza” para interpretar al personaje.

“Es muy buena actriz, le da mucha vida al personaje y tiene la fuerza que es necesaria para caracterizar a ´Raya´. Me encanta”.

A pesar de haber interpretado a “Rapunzel” en el pasado, dijo, Danna suena muy diferente en la película de “Raya y el último dragón” . “La caracterizó muy bien”, concluyó Alina.

Alina Zepeta estaría "encantada" de trabajar con Guillermo del Toro

Me encanta lo que hace, me encanta su estética

Sobre sus próximos años de carrera, Alina no rechaza la idea de trabajar con el director de “La Forma del Agua” y “El Laberinto del Fauno”. “Me encantaría trabajar con Guillermo del Toro. Me encanta lo que hace, me encanta su estética”. Cabe recordar que durante la edición 84 de los Oscar 2022, Del Toro obtuvo 4 nominaciones por su película "El callejón de las almas perdidas".

Sin embargo, por lo pronto, Alina se concentra en el siguiente paso: supervisar una película de Disney con su equipo, pero también se ve experimentando en otros departamentos, como aprender modelado, texturizado o en el equipo que crea el 3D de la película.

“Todo el mundo es muy bueno en lo que hacen y quisiera aprender de todos”, destacó.

Para Alina Zepeda, representar a Jalisco en producciones internacionales como esta “es una gran responsabilidad”, no obstante, disfruta compartir lo que realiza en Disney con sus familiares y amigos. “Siempre se emocionan cuando les cuento y les digo que ya va a salir la próxima película”.

Alina inició su carrera en Walt Disney Animation Studios en 2016 y, desde entonces, ha participado en animaciones como “Moana”, “WiFi Ralph”, “Frozen 2” y “Raya y el último dragón”.

También participó en la producción de “Un gallo con muchos huevos” de Huevocartoon, y el cortometraje “Sonder”.

Criado en Guadalajara, y residente en México por más de 28 años, Zepeda estudió en el Tecnológico de Monterrey. Se especializó en animación y artes digitales y afirma trabajar en Disney Animation porque "me encantan los mundos y las historias que crea Disney y lo que eso significa para los niños y las personas".

Disney+: ¿De qué trata "Raya y el último dragón"?

La película viaja al fantástico reino de “Kumandra”, donde los humanos y los dragones vivían juntos en armonía, hasta que unos siniestros monstruos conocidos como “los Drunn” amenazaron al mundo.

Los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad.

500 años después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera de nombre “Raya”, quien encontrará al último dragón e intentará detener para siempre a los “Drunn”.

AC