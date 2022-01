Reformada y retrasada debido a los estragos de la pandemia, la temporada de premios cinematográficos ha comenzado. Esta temporada en la que se galardona a lo mejor del cine del último año, y termina con la esperada entrega de los Premios de la Academia.

Aunque cada año disminuye considerablemente la audiencia de los Oscar, éstos continúan como uno de los eventos preferidos en todo el mundo, sobre todo por aquellos cinéfilos que no se perdieron las cintas más populares del año, o por los amantes de la moda que disfrutan dar su opinión acerca de las alfombras rojas.

Estos son algunos datos que debes conocer sobre los Oscar 2022:

"Dune" de Denis Villeneuve es una de las preferidas por el público para ser nominada en los Oscar 2022. CORTESÍA WARNER BROS. PICTURES

Nominaciones

Las nominaciones a los Oscar 2022 serán anunciadas el próximo 8 de febrero. Entre las cintas preferidas para obtener una nominación, se encuentran "Dune", "Licorice Pizza", "House Of Gucci", "Nightmare Alley", "Spencer", "Don't Look Up" y "King Richard", entre otras.

Hasta el momento, se supone que la entrega de los Oscar 2022 será completamente presencial. AFP

Evento presencial

Hasta el momento, se supone que la entrega de los Oscar 2022 -el evento y la alfombra roja- serán completamente presenciales. Sin embargo, debido aumento de casos de Covid-19 y sus diferentes variantes en todo el mundo, el público supone que La Academia haría algunos ajustes en estos próximos galardones.

¿Cuándo son los Oscar 2022?

Los Oscar 2022 se llevarán a cabo el próximo domingo 27 de marzo, un mes más tarde de lo acostumbrado.

A excepción del año pasado que se realizaron a finales de abril debido al Covid-19, los Premios de la Academia suelen entregarse a finales de febrero. Este año, el cambio de fecha no es totalmente por culpa de la pandemia. Supuestamente, se retrasó con la intención de no competir con otros eventos importantes que serán transmitidos en la TV, por ejemplo, el Super Bowl.

La entrega de los Premios Oscar 2022 se realizará el próximo 27 de marzo. GETTY IMAGES ISTOCK/ OZGURDONMAZ

Y el anfitrión de los Oscar, es...

Por primera vez desde 2018, los Oscar contarán con un anfitrión. Los rumores indican que podría tratarse de algún presentador de televisión, como Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon o James Corden, o incluso se ha rumorado que el elegido podría ser el actor Tom Holland.

MR