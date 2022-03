Oscar 2022: Lady Gaga y Zoë Kravitz, presentadoras en la esperada ceremonia

Aunque las críticas favorecieron la actuación de Lady Gaga en la reciente película “House of Guci” (“La casa Gucci”), en la que interpretó a la temible y carismática Patrizia Reggiani, lo cierto es que este año no estuvo incluida entre las candidatas del Oscar a la Mejor Actuación Femenina. No obstante, eso no impedirá que la polifacética artista sea una de las presentadoras estrella en la 94ª entrega de los Premios de la Academia, según fue anunciado en el comunicado oficial.

¿A quién más podemos esperar en los Oscar 2022?

Otras celebridades como Kevin Costner, Chris Rock y Zoë Kravitz también fungirán como presentadores en la esperada ceremonia que premia lo mejor del cine del mundo. La lista de conductores no ha sido revelada del todo, y se espera que más figuras del medio artístico sean anunciadas en la semanas por venir.

Will Packer, uno de los productores principales de la Academia, compartió que "las películas nos inspiran, nos entretienen y nos unen en todo el mundo", dijo. "Esa es precisamente la meta de la gala este año, y estamos encantados de dar la bienvenida al primer grupo estelar que se unirá al escenario de los Oscar para ayudarnos a celebrar el poder del cine y honrar lo mejor del año en el cine".

¿Cuándo serán los Oscar 2022?

Los Oscar se celebrarán el día domingo 27 de Marzo del año en curso y serán transmitidos por la cadena ABC. Se estima que la duración sea cercana a las tres horas. Así que prepárate, y ¡no te la pierdas!

Con información de AP

FS