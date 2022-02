Oscar 2022: Kristen Stewart recibe su primera nominación al Oscar por "Spencer"

La Academia de Hollywood siempre sorprende y esta no es la excepción. Ahora que se dieron a conocer a los nominados para la ceremonia 94 del Oscar, entre las personalidades reconocidas se encuentra Kristen Stewart, quien luego de desarrollar una carrera como actriz durante 23 años, es la primera vez que obtiene una nominación a la estatuilla dorada, esto gracias a su interpretación de la princesa Diana de Gales en la cinta “Spencer” del director chileno Pablo Larraín.

Kristen compite en la terna de Mejor Actriz con Jessica Chastain por "The Eyes of Tammy Faye"; con Olivia Colman por "The Lost Daughter"; con Penélope Cruz por "Madres paralelas" y con Nicole Kidman por "Being the Ricardos".

Durante su trayectoria como actriz, Kristen se ha enfrentado a la crítica por su peculiar manera de abordar los personajes y también porque había tenido una mala racha de proyectos que no fueron lo que se esperaba como “Ángeles de Charlie” y “Amenaza en lo profundo”, sin embargo, también ha obtenido elogios por otras películas recientes como “Feliz Novedad” y “Seberg”.

La fama le llegó a Kristen cuando interpretó a “Bella Swan” en la saga “Crepúsculo” al lado de Robert Pattinson, la franquicia para ambos fue generadora de éxito, pero también los encasilló como histriones “superficiales”, por lo que ambos se dieron a la tarea de demostrar en sus futuros proyectos su calidad actoral.

¿De qué trata "Spencer"?

La biopic de Lady Di cuenta la historia de un fin de semana crucial a principios de los años 90, cuando la princesa Diana –de nombre Diana Frances Spencer–decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando, y que necesitaba desviarse de un camino que la había puesto en primera fila para algún día ser reina.

El drama tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones de Navidad en la Casa de Windsor en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra.

AC