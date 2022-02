Oscar 2022: Guillermo del Toro consigue 4 nominaciones por "El callejón de las almas perdidas"

¡Buenas noticias para los mexicanos! Guillermo del Toro y su película "El Callejón de las Almas perdidas" ("Nightmare Alley") consiguió 4 nominaciones los Premios Oscar 2022.

"El callejón de las almas perdidas" competirá en las categorías:

Diseño de vestuario

Cinematografía

Diseño de producción

Mejor película

Para dar paso a los Juegos Olímpicos, la ceremonia de los Oscar 2022 será el 27 de marzo. Y por segundo año consecutivo, se desarrollarán durante la pandemia.

Este año, la ceremonia número 94 de La Academia de Hollywood se realizará el próximo 27 de marzo en Los Ángeles. Y el director mexicano tendrá la posibilidad nuevamente de alzarse con la estatuilla dorada a través de estas nominaciones como ya sucedió en el 2018 cuando se coronó en las más importantes categorías gracias a su película “La forma del agua”.

Oscar 2022: ¿Contra quiénes compite Guillermo Del Toro?

En la categoría de Mejor película, la cinta de Del Toro se medirá contra las siguientes películas:

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"The Power of the Dog"

"West Side Story".

En tanto, en Cinematografía, el enfrentamiento será con:

"Dune"

"The Power of the Dog"

"The Tragedy of McBeth"

"West Side Story".

En la terna de Diseño de Producción hará lo propio con:

"Dune"

"The Power of the Dog"

"The Tragedy of McBeth"

"West Side Story"

Y finalmente en Diseño de vestuario se medirá con:

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune"

"West Side Story"

¿De qué trata "El callejón de las almas perdidas"?

Un ambicioso trabajador de una feria ambulante (Bradley Cooper) con el talento de manipular a la gente con algunas palabras bien elegidas, se une a una psiquiatra (Cate Blanchett) que es incluso más peligrosa que él, para caer en un juego falsas verdades o verdades a medias que pondrán al protagonista al borde de la locura. La cinta se puede ver tanto a color como en blanco y negro, en un encuentro en la Cineteca FICG con público y medios de comunicación vía Zoom, Del Toro recomendó ver la cinta en blanco y negro.

En ese mismo conversatorio, el director tapatío compartió que en la trama se desarrollan aspectos como la avaricia, la sexualidad y el engaño, conceptos que han ido evolucionando en su quehacer cinematográfico, por ejemplo, desde "La cumbre escarlata" y "La forma del agua".

"Me interesaba mucho ir dejando ciertas cosas que te protegían o que te protegen el ingenio visual, porque los monstruos te protegen de hablar más descaradamente de ciertas cosas. Y no es que no vayan a volver, porque después de esta película viene 'Pinocho' y una de monstruos otra vez. Pero siempre me ha dado curiosidad probar algo diferente, y esta película curiosamente es un drama sin elementos sobrenaturales, aunque las atmósferas son visualmente muy elaboradas, casi fantásticas en cierta forma". "El callejón de las almas perdidas" es protagonizada también por Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman y Richard Jenkins, entre otros.

Hasta el momento, Del Toro no se ha pronunciado al respecto de esta buena noticia, sus últimos tuits han sido en apoyo al patinador Donovan Carrillo.

AC