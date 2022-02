Oscar 2022: La academia de Hollywood le hace el feo a Lady Gaga por "House of Gucci"

Todo apuntaba para que la cantautora Lady Gaga obtuviera su segunda nominación al Oscar como mejor actriz este 2022 gracias a interpretar a Patrizia Reggiani en “House of Gucci”, luego de que en 2019 logrará la primera nominación por su participación en “A star is born”, pero no sucedió así. Como siempre pasa, La Academia de Hollywood tiende a sorprender para bien o para mal y los fans de la cantante se han quedado con un mal sabor de boca.

La buena racha para Gaga en las nominaciones de otras ceremonias ha sido muy buena, ha estado presente en la categoría de mejor actriz en los Globos de Oro donde perdió contra Nicole Kidman, pero también sobresale en la misma terna en los Critic's Choice, SAG Awards y los BAFTA.

Cabe destacar que Lady Gaga ya tiene un Oscar en sus manos, lo ganó en 2019 gracias a su canción “Shallow” a dueto con Bradley Cooper, precisamente para la cinta “A star is born” donde interpreta a “Ally”, una chica con el sueño de convertirse en cantante.

Gaga comenzó su camino en la actuación en cintas como “Machete Kills” en 2013 y “Sin City: Una Dama Por La Que Matar” en 2015, ambas producciones de Robert Rodríguez. Sin embargo, tuvo una participación estelar en la serie “American Horror Story” donde interpretó a una vampiresa, ganando en 2016 el Globo de Oro por su trabajo destacado en televisión.

También queda fuera Jennifer Hudson

Otra que quedó fuera de la terna de mejor actriz en las nominaciones al Oscar 2022, fue la destaca Jennifer Hudson, quien interpretó a Aretha Franklin en la cinta biográfica, “Respect”, de hecho la cinta no ha tenido una buena acogida desde su estreno.

¿Quiénes obtuvieron la nominación al Oscar?

Las estrellas que compiten este año en la categoría de mejor actriz son

Jessica Chastain por "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman por "The Lost Daughter"

Penélope Cruz por "Madres paralelas"

Nicole Kidman por "Being the Ricardos"

Y la sorpresa de la terna, Kristen Stewart por "Spencer", donde interpreta a la princesa Diana de Gales.

