Omar Chaparro vuela con Condorito

Un segundo aire en su carrera está viviendo el actor, comediante y conductor Omar Chaparro. Y no es que los reflectores se hayan ido, o él haya puesto en pausa su camino, por el contrario, ser persistente y estar involucrado en los proyectos correctos lo han puesto en otro nivel, en el reconocimiento internacional para comenzar a formar parte de películas multiculturales justo ahora que Hollywood apuesta a este tipo de cintas.

Omar toma la entrevista para este medio desde Los Ángeles, lugar donde está en búsqueda de nuevas oportunidades, por lo pronto, alistando el estreno de dos películas de manufactura estadounidense: “Show Dogs” de Raja Gosnell y “Stuck” de Michael Berry. Pero un paso a la vez, este viernes se estrena en la cartelera nacional la cinta “Condorito: La Película” donde da voz a este simpático personaje de las tiras cómicas.

“Es una responsabilidad bastante fuerte con este personaje que ha estado vigente durante tantas décadas, está cumpliendo 38 años Condorito y darle la voz a un personaje que cada quien se lo imagina como quiere, fue bastante complejo. Es una película latinoamericana, entre productores peruanos, personas involucradas de Estados Unidos y de México, obviamente. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se logró y ahora nada más nos queda esperar la reacción del público. Esta cinta respeta y rescata la esencia verdadera de los que fue Condorito, pero también en un mundo actual que pueda captar a las nuevas”.

Omar destaca que su relación con “Condorito” se remonta a su infancia cuando compraba el cómic de este personaje. “Yo veía la revistas, o la historieta, como todos en los años ochenta, yo tenía nueve o 10 años cuando leía el famoso ‘Plop!’ y como yo siempre quise ser comediante, los chistes que leía de Condorito, los trataba de aplicar con mis amigos. Es un personaje que lo adoptamos muy mexicano, tiene esa parte de la idiosincrasia nacional porque es dicharachero, creativo, ocurrente y vago, como lo que era ‘Cantinflas’”. Cabe destacar que el famoso pájaro es de origen chileno.

Para el doblaje, Omar presta su voz lo más natural posible. “En esta ocasión tratamos de hacer un personaje más verdadero, que fuera una interpretación actoral muy honesta, para que la gente se adentrara de plano en la historia y para no estar distrayéndolos con guiños que pudieran notar que se trataba de mi voz, porque hay mucho ego cuando algunas personas trabajan el doblaje, ‘que se note que soy yo’. Pero yo prefiero que se adentren en la historia y que se olviden que hice la voz”.

Conquistando Hollywood

Sobre los proyectos de Hollywood, en “Show Dogs”, encarna al villano de la historia, “Señor Gabriel” y comparte créditos con Stanley Tucci, Will Arnett, Natasha Lyonne, Alan Cumming y Ludacris, entre otros. “Es la historia de un perro policía que va a un show de perros en Las Vegas para investigar el secuestro de un oso panda, es una película muy divertida. Me permitieron también hacer uso de las artes marciales que siempre han estado en mi vida”. La cinta llegará a salas en enero del 2018.

También la cinta “Stuck” llegará pronto a la cartelera, ésta la rodó en Nueva York y con él participan los actores Amy Madigan —esposa de Ed Harris— Giancarlo Esposito y Ashanti, entre otros. “Es un drama musical de seis personajes que se quedan atrapados en el metro de Nueva York, todos de mundos opuestos, nadie se dirige la palabra, pero al estar encerrados les hace contar su historia a través de la música”.

Omar interpreta a “Ramón”, inmigrante mexicano que tiene una esposa y cuatro hijas. “Yo canto, y para la película tenía que cantar en inglés, fue una experiencia que me encantó, si hubiera hecho un casting de una película musical en México, debido al prejuicio que a veces tenemos en nuestro país, sería muy difícil que yo me quedara, pero acá en Nueva York nadie me conoce, fui como alguien más con ganas de actuar y me quedé con el papel”.

Afianza lazos con Martha Higareda

La segunda parte de “No manches Frida” se iba a rodar en octubre, pero se pospuso hasta mediados del 2018 porque el director tuvo un pequeño accidente, nada grave, pero se decidió retrasarla. Sin embargo, de este proyecto ha surgido una buena amistad con Martha Higareda con la que también acaba de rodar “Todos caen” donde participan Edgar Vivar —quien hará de su papá— y Claudia Álvarez. Para esta cinta, Omar hizo su primer desnudo en cine, claro, estrenando imagen, pues ahora luce abdomen y músculos más tonificados. “Está padrísima la historia, la escribió Marthita, nuestra amistad, nuestra química y nuestra buena onda se ve reflejada en el cine y es una trama muy distinta a lo que hicimos en ‘No manches Frida’”.

¿De qué va?

“Condorito” y su sobrino “Coné” estarán en una aventura de gran nivel, pues tendrán que rescatar a la suegra de este pajarraco de “Pelotillehue”. Y es que “Doña Tremebunda” ha sido abducida por alienígenas, y mientras estos intrépidos pájaros buscan encontrar a la mamá de “Yayita”, ésta será cortejada por el metrosexual “Pepe Cortisona”.

Disfruta del doblaje

Omar ha estado en otros proyectos trabajando en el doblaje, como “Los Increíbles”, “¡Buza Caperuza!: La verdadera historia”, “Kung Fu Panda” I, II y III y “Un gallos con muchos huevos”. “Todo ha sido una escuela, entré al doblaje en el 2004, hace más de 13 años con ‘Los Increíbles’. Yo creo que cada personaje es un libro donde puedes aprender y absorber lo más que puedas, el doblaje me ha ayudado a mí en esta transición de ser un personaje cómico de la televisión a ser como un escalón a entrar al Séptimo Arte”.