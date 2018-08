¡Oh mamá, Pablito Ruiz ha regresado!

Una de las estrellas más importante de la música pop en América Latina a finales de los años 80 y en la década de los 90 fue Pablo Ruiz —conocido en aquel entonces como Pablito Ruiz—, quien conquistó a sus fanáticas con canciones como “Cachetada” y “¡Oh mamá! Ella me ha besado”, temas que siguen en el gusto del público y que son un referente de la cultura pop hispanoamericana; sin embargo, al llegar a la madurez, por muchos años no hubo un eco de su carrera en México; no obstante, nunca dejó de trabajar sobre todo en Argentina, su país natal, y también en Chile, siendo parte de realitys shows y también trabajando en teatro.

Pero ahora Pablo viene a recuperar el lugar que dejó en México y que de alguna manera nadie nunca llenó porque fueron sus fans las que mantuvieron viva su imagen durante los años que no estuvo presente en el país, por lo que este 7 de septiembre Pablo se presentará en el Teatro Galerías en concierto, donde hará un recorrido musical de sus grandes éxitos y de otros temas que ha ido desarrollando en el camino, será un show para rememorar y conectar con la nostalgia, pero también donde dará a conocer su nueva faceta, la de un hombre más seguro de sí mismo y que está experimentado con nuevos sonidos.

En entrevista adelanta que el show será de poco más de dos horas con músicos en vivo, con cambios de vestuario y con varias sorpresas de por medio. El concierto comenzará a las 21:00 horas y los boletos van de los 300 a los 600 pesos. Ahora mismo está promocionando su nuevo sencillo “Déjate llevar”, en colaboración con Daniela Serey, un tema bajo el género urbano que salió en mayo pasado y que ha tenido muy buena aceptación por parte de su público.

“Creo que lo más bonito que se genera es el feedback, estar cantando la canción que más me gusta (que la gente diga) ‘se ve guapísimo, tuvo varios cambios de ropa’, que se dé toda una versatilidad artística y se trata de darlo todo. En cada presentación donde me subo al escenario, lo doy todo en cualquiera de los aspectos, creo que eso es lo que quiero que el público se lleve”.

Son 30 años de carrera y para Pablo su evolución musical de niño a adolescente y después adulto, tuvo que ver con un proceso interno de reencontrarse con él mismo. “Ese momento llegó cuando tuve problemas aquí en México, me fui a vivir a Miami y ya no me dediqué a la música, aunque quería seguir haciendo música… Fue como el momento más triste de mi vida donde dije, ‘no sé qué voy a hacer’, pero ahí empecé a escribir, a componer mis canciones y eso me devolvió otra vez a la música. Tocar fondo me hizo sacar de mí al artista y al compositor que soy”.

Está escribiendo su vida

Pablo destacó que ahora mismo se encuentra escribiendo sus memorias, recordando todo aquello que fue importante y trascendente en su vida, pues señala, hay una productora que está interesada en llevar su vida a una serie, pero antes tiene que terminar la autobiografía y ver los intereses de ambas partes, el proyecto apenas está sobre la mesa.

Sobre las presentaciones que tuvo en el “90s Pop Tour” que organiza Ari Borovoy, destaca que estas fechas sirvieron para que la gente supiera que no ha dejado de trabajar. “Fue un puntalazo bastante grande, la gente vio a Pablo de regreso, muchos me daban por muerto, quizá que no sabían dónde estaba, fui a cinco fechas donde cada una era de 20 mil personas”.

Sobre si hubo alguna charla para que él fuera parte de la agencia de Ari, destaca que el empresario y cantante vio que él ya tenía un staff bastante organizado. “Como que dijo, ‘tú puedes solo’. Él tiene tantos artistas, pero no quiere decir que en el futuro no hagamos algo juntos, me llevo perfecto con él y es un tipazo”.

Para fans

Pablo Ruiz espera lanzar su nuevo disco el año que viene; está interesado en sonidos como el urbano, la cumbia y la banda sinaloense.