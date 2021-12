Nerea, novia del actor antes de su muerte posteó un video en el que aparece Ocaña bailando y usando la playera de su equipo de futbol favorito (El Cruz Azul) mientras de fondo suena el tema tradicional mexicano.

"Quería que me parara a bailar con él (para los que no me conocen no sé bailar jaja) entonces vean cómo me enseña y se fija muy bien que le esté poniendo atención. Sin duda el alma de la fiesta a donde fuéramos", escribió Nerea.

En los últimos días Nerea ha publicado varios momentos que pasaron juntos.

Un día antes la joven había compartido un par de imágenes del actor de la serie "Vecinos" en las que le enviaba un beso, así como una conversación de whatsapp en la que él le escribió: "te amo con todo mi ser, eres la mejor, soy tu fan".

También ha subido más videos y fotos del histrión, quien falleció el pasado 29 de octubre.

Por ejemplo, el 12 de diciembre subió unas fotos del día en que le pidió que fuera su novia con un gran cartel pegado en una pared.

Nerea había eliminado su cuenta en esta red social en noviembre y alrededor de un mes después, el pasado 10 de diciembre, de nueva cuenta volvió para publicar contenido.

Ocaña saltó a la fama por su personaje como Benito Rivers en el programa de Televisa "Vecinos" y murió a los 22 años después de recibir un disparo en la cabeza tras una persecución con la policía del Estado de México.

Apenas la semana pasada se dio a conocer que la Fiscalía del Estado de México accedió a considerar que la determinación oficial que dieron podría estar equivocada.

De ser así esto significaría que el actor no se habría disparado a sí mismo, sino que fue asesinado.

